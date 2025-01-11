Як проводяться розрахунки за електроенергію?

Розрахунки між споживачем і постачальником базуються на даних, які надає оператор системи розподілу, наприклад, «ДТЕК Одеські електромережі». Оператор обліковує, скільки електроенергії було спожито, і передає інформацію постачальнику. І вже на основі цих даних ООЕК виставляє споживачам рахунки за світло.

Що робити, якщо є сумніви у нарахуванні оплати за світло?

Якщо сумніваєтеся у правильності показників лічильника або суми в рахунку, який надійшов вам за споживану електроенергію, звертайтеся до оператора:

системи розподілу, наприклад, ДТЕК, якщо є питання щодо показників лічильника ;

; постачальника, в цьому разі – ООЕК, якщо є сумніви у нарахованій сумі в рахунку.

Щоб дізнатися суму заборгованості або провести звірку платежів, треба відвідати Центр обслуговування клієнтів. З собою потрібно мати квитанції про оплату.

Адреси центрів обслуговування в Одеській області можна переглянути на сайті ООЕК за посиланням або дізнатися у оператора кол-центру.

В Одесі Центри обслуговування ООЕК розташовано за адресами:

вулиця Євгена Чикаленка (Академіка Вільямса), 56-а;

вулиця Чорноморського козацтва, 119/3-в;

вулиця Добровольского, 98, приміщення 6;

вулиця Мала Арнаутська, 88.

Всі норми регулюються Правилами роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ), затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)

Як зв’язатися з операторами ДТЕК та ООЕК?

Багатоканальний цілодобовий кол-центр ДТЕК – (0800) 40-90-90 (безкоштовно), також для стаціонарних телефонів – (048) 705-90-90, та мобільних – (068) 750-90-90, (095) 750-90-90 або (073) 750-90-90. Записатися до Центру обслуговування клієнтів за місцем проживання можна на сайті ДТЕК – dtek-oem.com.ua/ua/service-centers.

– (0800) 40-90-90 (безкоштовно), також для стаціонарних телефонів – (048) 705-90-90, та мобільних – (068) 750-90-90, (095) 750-90-90 або (073) 750-90-90. Записатися до Центру обслуговування клієнтів за місцем проживання можна на сайті ДТЕК – dtek-oem.com.ua/ua/service-centers. Інформаційно-консультаційний центр ООЕК – (066) 441-07-77 або (066) 331-07-77. Також ви можете надіслати електронне звернення – ooek.od.ua/uk/electronic_appeals. Відповідь надається фахівцями впродовж трьох робочих днів.

Чому важливо вчасно передавати показники лічильника?

Щоб платити тільки за використану електроенергію за місяць, треба вчасно передавати показники лічильника – з 1 по 3 число включно. В іншому разі розрахунок здійснюється на основі середньодобового споживання світла.