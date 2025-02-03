Отключения света

Центральный РЭС

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Работы до 19:00:

  • Зоопарковая, 1,
  • дорога Фонтанская, 17,19
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Южный РЭС

Работы до 20:00:

  • Героев Крут 39/3,39/корп.2,39/корп.3, 41, 35,37,39,45,47.

Работы до 17:00:

  • 1 линия Вильямса, 43 19/1,
  • Ореховая, 2/уч корп.26,177,192,252,
  • Правды, 150-255,
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Линия Марии Демченко, 11,13,
  • Авиаторов, 43,
  • Академика Королева, 43а-59,
  • Березанская, 3/корп.12,
  • Кастуся Калиновского, 2-38,
  • Вершинная, 1-33,
  • Вирского, 2,4,
  • Дача Ковалевского,
  • Эстонская, 1а-10а,
  • Дениса Максишко, 1б-98,
  • Николая Огренича, 1-8,
  • Петра Болбочана, 3-7в,
  • Просвещения, 1-11,
  • Садовского, 1-47,
  • Саксаганского, 1-35,
  • Чикаленко Евгения, 62/1, 62/2, 17,17а,17б,17в,31, 33а,
  • Игоря Бедзая, 2-10,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,
  • переулок. Вильямса, 2-21,
  • переулок Водный, 1-21,
  • переулок Гетманский, 4,
  • переулок Эстонский, 1-13,
  • переулок Ковалевского, 9.

Северный РЭС

Работы до 12:00:

  • 9-а, 10-а, 11-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а линия на жилом массиве,
  • 10-а Суворовская, 25,
  • Героев обороны Одессы, 14-66,
  • Минаевская, 11-50,
  • Жолио Кюри,
  • Капитана Кузнецова, 69-108,
  • Бахмутская, 97-165, 123,123а,125, 82, 99-115,
  • Лавковая, 26-45,
  • Леси Украинки,
  • Марсельская, 1-20,
  • Мациевская, 1-14,
  • Шполянская, 33а-71а,
  • Орловская, 1-13,
  • Пассионарная, 26,
  • Слободская, 4,
  • Тихая, 12-52,
  • пер. Профессора Беркевича, 2-6,
  • пер. 3-й Восточный, 11,
  • просп. Владимира Великого князя, 61-96.

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