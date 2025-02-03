Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Зоопарковая, 1,
- дорога Фонтанская, 17,19
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Южный РЭС
Работы до 20:00:
- Героев Крут 39/3,39/корп.2,39/корп.3, 41, 35,37,39,45,47.
Работы до 17:00:
- 1 линия Вильямса, 43 19/1,
- Ореховая, 2/уч корп.26,177,192,252,
- Правды, 150-255,
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Линия Марии Демченко, 11,13,
- Авиаторов, 43,
- Академика Королева, 43а-59,
- Березанская, 3/корп.12,
- Кастуся Калиновского, 2-38,
- Вершинная, 1-33,
- Вирского, 2,4,
- Дача Ковалевского,
- Эстонская, 1а-10а,
- Дениса Максишко, 1б-98,
- Николая Огренича, 1-8,
- Петра Болбочана, 3-7в,
- Просвещения, 1-11,
- Садовского, 1-47,
- Саксаганского, 1-35,
- Чикаленко Евгения, 62/1, 62/2, 17,17а,17б,17в,31, 33а,
- Игоря Бедзая, 2-10,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена,
- переулок. Вильямса, 2-21,
- переулок Водный, 1-21,
- переулок Гетманский, 4,
- переулок Эстонский, 1-13,
- переулок Ковалевского, 9.
Северный РЭС
Работы до 12:00:
- 9-а, 10-а, 11-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а линия на жилом массиве,
- 10-а Суворовская, 25,
- Героев обороны Одессы, 14-66,
- Минаевская, 11-50,
- Жолио Кюри,
- Капитана Кузнецова, 69-108,
- Бахмутская, 97-165, 123,123а,125, 82, 99-115,
- Лавковая, 26-45,
- Леси Украинки,
- Марсельская, 1-20,
- Мациевская, 1-14,
- Шполянская, 33а-71а,
- Орловская, 1-13,
- Пассионарная, 26,
- Слободская, 4,
- Тихая, 12-52,
- пер. Профессора Беркевича, 2-6,
- пер. 3-й Восточный, 11,
- просп. Владимира Великого князя, 61-96.
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