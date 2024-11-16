Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні, 16 листопада

В Одесі зростає попит на інтернет який працює без світла З наближенням холодів і початком опалювального сезону в Україні знову говорять про ймовірні відключення електропостачання. Разом з популярністю різних автономних джерел електроживлення зростає попит і на оптичний інтернет, який працює навіть коли в будинку немає світла. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одеській області обмежили споживання світла: кому можуть відключити Сьогодні, 13 листопада, «Укренерго» запровадило обмеження на споживання електроенергії для промислових підприємств і бізнесу на Одещині та в низці інших регіонів України. Але ввечері їх скасують. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ