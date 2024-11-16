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Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні, 16 листопада

Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні, 16 листопада

Сьогодні, у суботу, 16 листопада 2024 року, частина Одеси знову залишиться без електропостачання до вечора через планові ремонтні роботи енергетиків.

Як пише Телеграм-канал «Одеса Офіційно», світла не буде за такими адресами:

Південний РЕМ

  • Абрикосова, 4-105;
  • Дубовий Гай, 2-57;
  • Лігінська (Макаренко), 1-33;
  • Бориса Едуардса (Писарєва), 28-40;
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197;
  • Рівності, 84-104, 195;
  • пров. Абрикосовий, 1-43;
  • Фонтанська дорога, 106/37, 40;
  • пров. Янтарний, 6-8;
  • Дачна, 4/2;
  • Рибальська, 20;
  • Айвазовського (Тимиразєва), 34.

Роботи до 18:00.

  • Ак.Корольова, 69-75.

Роботи до 20:00.

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Північний РЕМ

  • Семена Палія, 93;
  • Заболотного, 57-59.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ

  • Квіткова, 1-21;
  • Кордонна, 3-92;
  • Косяченка, 1-54;
  • пров. Квітковий, 10;
  • Богуна, 6-21;
  • С. Ріхтера, 8-148;
  • Тетяни Тесс, 1-60;
  • Овідіопольська дорога, 2-6;
  • Ольги Благовидової (Кострова), 1-37;
  • пров. Бузковий, 2/2;
  • Платанова, 16-126;
  • Радісна, 114, 116;
  • пров. 1-2-й Бузковий, 1-19;
  • пров. Килимовий, 5-9;

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  • проїзд Бузковий, 1-6;
  • Гранатна, 1-25;
  • І. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
  • О. Вадатурського (Малиновського), 79-152;
  • Йозефа Прібіка (Мінська), 7-49;
  • Йоганна Гена (Бажана), 1-20;
  • Г. Михайленка (Спартаківська), 3-63;
  • пров. Гранатний, 2-8;
  • пров. Кордонний, 1-35;
  • Малішевського (Гастело), ​​1-55;
  • пров. Малиновський, 7;
  • Квітнева, 1-33;
  • Микола Лисенка (Корнюшина), 1-27;
  • Текстильників, 1-14;
  • пров. Канатний, 3-10;
  • Сільська, 7-44;
  • Туристська, 1-19;
  • Ближні Млини (Кондренко);
  • пров. Коротка, 2-4;
  • пров. Мостовий, 1-4;
  • Арнаутська, 2, 2а;
  • Клименка, 25, 33в;
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63;

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  • Ференца Ліста, 4а;
  • пров. К. Пігрова (Спартаківський), 25;
  • Тіниста, 9/12;
  • пров. Туристський, 2-12;
  • Старицького, 2-27,

Роботи до 19:00.

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