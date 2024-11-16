Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні, 16 листопада

Сьогодні, у суботу, 16 листопада 2024 року, частина Одеси знову залишиться без електропостачання до вечора через планові ремонтні роботи енергетиків.
Як пише Телеграм-канал «Одеса Офіційно», світла не буде за такими адресами:
Південний РЕМ
- Абрикосова, 4-105;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Лігінська (Макаренко), 1-33;
- Бориса Едуардса (Писарєва), 28-40;
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197;
- Рівності, 84-104, 195;
- пров. Абрикосовий, 1-43;
- Фонтанська дорога, 106/37, 40;
- пров. Янтарний, 6-8;
- Дачна, 4/2;
- Рибальська, 20;
- Айвазовського (Тимиразєва), 34.
Роботи до 18:00.
- Ак.Корольова, 69-75.
Роботи до 20:00.
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Північний РЕМ
- Семена Палія, 93;
- Заболотного, 57-59.
Роботи до 19:00.
Центральний РЕМ
- Квіткова, 1-21;
- Кордонна, 3-92;
- Косяченка, 1-54;
- пров. Квітковий, 10;
- Богуна, 6-21;
- С. Ріхтера, 8-148;
- Тетяни Тесс, 1-60;
- Овідіопольська дорога, 2-6;
- Ольги Благовидової (Кострова), 1-37;
- пров. Бузковий, 2/2;
- Платанова, 16-126;
- Радісна, 114, 116;
- пров. 1-2-й Бузковий, 1-19;
- пров. Килимовий, 5-9;
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- проїзд Бузковий, 1-6;
- Гранатна, 1-25;
- І. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
- О. Вадатурського (Малиновського), 79-152;
- Йозефа Прібіка (Мінська), 7-49;
- Йоганна Гена (Бажана), 1-20;
- Г. Михайленка (Спартаківська), 3-63;
- пров. Гранатний, 2-8;
- пров. Кордонний, 1-35;
- Малішевського (Гастело), 1-55;
- пров. Малиновський, 7;
- Квітнева, 1-33;
- Микола Лисенка (Корнюшина), 1-27;
- Текстильників, 1-14;
- пров. Канатний, 3-10;
- Сільська, 7-44;
- Туристська, 1-19;
- Ближні Млини (Кондренко);
- пров. Коротка, 2-4;
- пров. Мостовий, 1-4;
- Арнаутська, 2, 2а;
- Клименка, 25, 33в;
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63;
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- Ференца Ліста, 4а;
- пров. К. Пігрова (Спартаківський), 25;
- Тіниста, 9/12;
- пров. Туристський, 2-12;
- Старицького, 2-27,
Роботи до 19:00.