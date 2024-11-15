Прогноз погоди на суботу, 16 листопада

У суботу, 16 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується прохолодна осіння погода без дощів та помірним вітром.
Прогноз погоди в Одесі на 16 листопада
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 1-3°C тепла, вдень 7-9°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 16 листопада
Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу.
Вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі від 2°C морозу до 3°C тепла, вдень 5-10°C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
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