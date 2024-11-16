Війна, день 997: нічна атака Києва та нова загроза на Запорізькій АЕС

Було голосно у Києві та Запоріжжі

Цієї ночі росіяни знову атакували Україну дронами. Найбільше дісталося Києву та Запоріжжю.

За даними КМВА, внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників (БпЛА) у столиці в Оболонському районі пошкоджено вікна та балкони багатоповерхівки. Інформації про постраждалих та пожежу не надходило.

Ближче до ранку рашисти атакували дронами Запоріжжя та Запорізький район, повідомили у місцевій ОВА. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, дорожнє покриття та торговельні приміщення. Постраждалих немає.

У небі над Україною збили 53 ворожих безпілотників

За інформацією Повітряних Сил, у ніч на 16 листопада 2024 року противник завдав удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300, атакував 83 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.

Станом на 8:30 підтверджено збиття 53-х ворожих БпЛА у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України.

Коротко про ситуацію на фронті

Як повідомляє сьогодні вранці Генштаб ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Напередодні противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів два ракетні удари із застосуванням двох ракет, а також 54 авіаудари, скинувши 102 керовані авіабомби (КАБів).

Агресор наносив авіаудари, зокрема в районах населених пунктів Ізюм, Новоплатонівка, Слов’янськ, Ямполівка, Терни, Лиман, Торське, Сіверськ, Резниківка, Дачне, Новодмитрівка, Торецьк, Нелипівка, Петрівка, Валентинівка, Курахове, Андріївка, Велика Новосілка Зелене поле.

Минулої доби авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, крім того, уражені наземна станція БпЛА та вишку зв’язку загарбників.

Триває операція у Курській області. Минулої доби українські захисники відбили 30 ворожих атак на цьому напрямку. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. В даний час відомо про 15 авіаційних ударів із застосуванням 19 КАБів.

Що розповіли Міненерго про ЗАЕС

За інформацією Мінерго, внаслідок ворожого обстрілу було знеструмлено одну з двох ліній живлення Запорізької атомної станції (ЗАЕС). На даний момент вона з’єднана з українською енергосистемою лише по одній лінії електропередач, і у разі відключення якої на станції станеться повний блекаут, який може спричинити аварію.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що фахівці вже розпочали роботу з відновлення лінії харчування.

Втрати ворога на ранок 16 листопада 2024 року

За даними Генштабу, минулої доби наші Сили оборони ліквідували 1650 російських окупантів. У техніці ворог втратив: