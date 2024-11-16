Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня, 16 ноября

Сегодня, в субботу, 16 ноября 2024, часть Одессы снова останется без электроснабжения до вечера из-за плановых ремонтных работ энергетиков.
Как пишет Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», света не будет по таким адресам:
Южный РЭС
- Абрикосовая, 4-105;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Лигинская (Макаренко), 1-33;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40;
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197;
- Равенства, 84-104, 195;
- пер. Абрикосовый, 1-43;
- Фонтанская дорога, 106/37, 40;
- пер. Янтарный, 6-8;
- Дачная, 4/2;
- Рыболовная, 20;
- Айвазовского (Тимиразева), 34.
Работы до 18:00.
- Ак.Королева, 69-75.
Работы до 20:00.
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Северный РЭС
- Семена Палия, 93;
- Заболотного, 57-59.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС
- Цветочная, 1-21;
- Кордонная, 3-92;
- Косяченко, 1-54;
- пер. Цветочный, 10;
- Богуна, 6-21;
- Рихтера, 8-148;
- Татьяны Тесс, 1-60;
- Овидиопольская дорога, 2-6;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 1-37;
- пер. Сиреневый, 2/2;
- Платанова, 16-126;
- Радостная, 114, 116;
- пер. 1-2-й Сиреневый, 1-19;
- пер. Ковровый, 5-9;
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- проезд Сиреневый, 1-6;
- Гранатная, 1-25;
- И.Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
- О. Вадатурского (Малиновского), 79-152;
- Йозефа Прибика (Минская), 7-49;
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
- Г. Михайленко (Спартаковская), 3-63;
- пер. Гранатная, 2-8;
- пер. Кордонный, 1-35;
- Малишевского (Гастело), 1-55;
- пер. Малиновский, 7;
- Апрельская, 1-33;
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27;
- Текстильщиков, 1-14;
- пер. Канатный, 3-10;
- Сельская, 7-44;
- Туристская, 1-19;
- Ближние Мельницы (Кондренко);
- пер. Короткая, 2-4;
- пер. Мостовой, 1-4;
- Арнаутская, 2, 2а;
- Клименко, 25, 33в;
- Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63;
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- Ференца Листа, 4а;
- пер. К. Пигрова (Спартаковский), 25;
- Тенистая, 9/12;
- пер. Туристский, 2-12;
- Старицкого, 2-27,
Работы до 19:00.