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Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня, 16 ноября

Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня, 16 ноября

Сегодня, в субботу, 16 ноября 2024, часть Одессы снова останется без электроснабжения до вечера из-за плановых ремонтных работ энергетиков.

Как пишет Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», света не будет по таким адресам:

Южный РЭС

  • Абрикосовая, 4-105;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40;
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197;
  • Равенства, 84-104, 195;
  • пер. Абрикосовый, 1-43;
  • Фонтанская дорога, 106/37, 40;
  • пер. Янтарный, 6-8;
  • Дачная, 4/2;
  • Рыболовная, 20;
  • Айвазовского (Тимиразева), 34.

Работы до 18:00.

  • Ак.Королева, 69-75.

Работы до 20:00.

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Северный РЭС

  • Семена Палия, 93;
  • Заболотного, 57-59.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС

  • Цветочная, 1-21;
  • Кордонная, 3-92;
  • Косяченко, 1-54;
  • пер. Цветочный, 10;
  • Богуна, 6-21;
  • Рихтера, 8-148;
  • Татьяны Тесс, 1-60;
  • Овидиопольская дорога, 2-6;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 1-37;
  • пер. Сиреневый, 2/2;
  • Платанова, 16-126;
  • Радостная, 114, 116;
  • пер. 1-2-й Сиреневый, 1-19;
  • пер. Ковровый, 5-9;

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  • проезд Сиреневый, 1-6;
  • Гранатная, 1-25;
  • И.Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
  • О. Вадатурского (Малиновского), 79-152;
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-49;
  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
  • Г. Михайленко (Спартаковская), 3-63;
  • пер. Гранатная, 2-8;
  • пер. Кордонный, 1-35;
  • Малишевского (Гастело), 1-55;
  • пер. Малиновский, 7;
  • Апрельская, 1-33;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27;
  • Текстильщиков, 1-14;
  • пер. Канатный, 3-10;
  • Сельская, 7-44;
  • Туристская, 1-19;
  • Ближние Мельницы (Кондренко);
  • пер. Короткая, 2-4;
  • пер. Мостовой, 1-4;
  • Арнаутская, 2, 2а;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63;

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  • Ференца Листа, 4а;
  • пер. К. Пигрова (Спартаковский), 25;
  • Тенистая, 9/12;
  • пер. Туристский, 2-12;
  • Старицкого, 2-27,

Работы до 19:00.

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