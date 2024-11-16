Магнітні бурі: чи потішить космічний прогноз у суботу, 16 листопада

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у суботу, 16 листопада, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень). Це означає, що магнітосфера Землі не впливатиме на самопочуття людей.

Але прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема й до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.