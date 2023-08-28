Одещина — військовим: чому громади мають перераховувати фінанси в область, а не напряму військовим?

Фінансові новини розносяться миттєво. Це коли водопровідник кран в люці на три квартири відремонтує — шуму нема. Овації чути від мешканців цих квартир. Або лайка, якщо вода все одно не надходить на поверх. Решті навколишнього бідолашного співтовариства — все фіолетово.

Але коли йдеться про перегляд бюджетів села, районного центру чи обласної столиці, тут, як кажуть в Одесі, підіймається справжній «геволт». Перекладаю з «одеського» на нормальний: шум, гамір, базар.

Так сталося після опублікування листа начальника обласної військової адміністрації Олега Кіпера від 11 серпня 2023 року. Прочитав я його у телеграм-каналі «Новости Одесса». Я є у тамтешніх підписниках, бо з цього джерела дізнаюся про включення сирени, тривоги та відбою. Суть тексту зводиться до простих тез. Викладаю. Пропонується всім громадам області перерахувати «вільний фінансовий ресурс» до обласного бюджету. У додатку вказується, хто і скільки повинен відстебнути.

Вважаю, голова обласної військової адміністрації вирішив поширити на весь регіон ініціативу Одеської міської ради від 4 серпня 2023 року. На позачерговій сесії мер Геннадій Труханов заявив, що за підсумками півріччя місто не лише виконав, а й перевиконав планові показники. Тому з’явилася можливість перерозподілити кошти для різноманітних програм. Загальна сума вільних коштів становить трохи більше ніж 400 мільйонів гривень.

— А тому, — сказав міський голова Одеси, — частина грошей піде на збільшення фінансування соціальних програм та допомогу військовим.

З погляду закону

У мене є кілька запитань. Перший — це як бути із записаними у законі про місцеве самоврядування параграфами, які чітко перераховують статті видатків бюджету? Зрозуміло, що й військовий губернатор, та його представники на місцях діють на благо і з патріотичних спонукань.

Але у нас є кілька «фіскальних» служб, які не беруть на думку вказані вище мотиви, а вимагають чіткого виконання законодавства. Хто захистить голів районних адміністрацій від цих «караючих мечів», не беруся відповісти. Бо ні військовий губернатор, ні місцеві ради не мають таких повноважень.

З об’єктивного аналізу фінансового стану районів області зрозуміло: воно явно не конкурує із бюджетом Одеси. І тут немає нічого дивного. Навіть під час війни місто має – хай урізані! – Джерела доходів. Втім, розуміють ситуацію і в обласному уряді: різні райони мають переказувати різні суми. Отже, перед ухваленням такого рішення було проведено аналіз. Що добре.

А чому не безпосередньо військовим?

Тепер про друге питання, на яке хотілося б отримати відповідь. Викладаю. А чому цю саму фінансову допомогу нашим військовим треба перераховувати з районних та міських бюджетів до обласного, а не одразу щодо Міністерства оборони?

Якщо у військовому відомстві ще не відкрито такого розрахункового рахунку, то виправити помилку можна протягом одного робочого дня. І тоді люди, які знають свою справу, підрахувавши суми, що прийшли з різних куточків країни, з толком та розумінням ситуації закуплять для бійців те, що їм треба насамперед. Навіщо «крутити» гроші по різних банках, якщо можна передати захисникам швидко та вчасно?

Ігор Розов