У скелях під Одесою знайшли тіло купальниці, що зникла тиждень тому

У селі Вапнярка Одеського району у скелях на березі моря місцеві жителі знайшли тіло жінки, яка пішла купатися та зникла тиждень тому.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

За даними рятувальників, вдень 7 серпня до Служби Порятунку надійшло повідомлення про те, що в Одеському районі, в селі Фонтанка-3, жінка 1963 року народження, що вiдпочивала на місцевому пляжі, пішла купатися і зникла безвісти.

Три доби водолази шукали зниклу жінку, обстежуючи морське дно та всі прибережні зони вздовж берегової лінії, але так і не знайшли.

А у суботу, 12 серпня, жителі Вапнярки знайшли тіло потопельниці у прибережних скелях.

Рятувальники за допомогою альпінійського спорядження вилучили тіло зі скелі, підняли крутими схилами на каркасних ношах і передали правоохоронцям.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що 12 серпня на пляжі 10-ї станції Великого Фонтану бригада одеських медиків врятувала жінку, що тонула.

А 6 серпня, на пляжі в селі Фонтанка-2 Одеського району на морському березі стався зсув. Тоді трагічно загинула 10-річна дитина.

Нагадаємо, з 12 серпня в Одесі офіційно відкрили для відвідування 6 пляжів.