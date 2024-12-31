Масовий обстріл під Новий рік: одеситам радять зарядити гаджети та запасти воду

В Одесі у передноворічну ніч повітряну тривогу оголошували двічі. І на ранок 31 грудня вона ще триває. Ударів цього разу зазнали столиця та міста на півночі країни. Найбільше постраждала Шостка. Ворог використав ударні дрони, балістичні ракети, та надзвукові крилаті ракети типу Х-22 з літаків стратегічної авіації.

Можливе повторення атак, в тому числі по Одесі. Варто пригадати новорічну ніч минулого року, коли росіяни атакували місто безпосередньо о півночі і одесити вимушені були зустрічати свято в укриттях, або коридорах власних помешкань не під вибух пляшок ігристого вина, а під вибухи ворожих дронів та роботу протиповітряної оборони.

Тож радимо й цього разу бути готовими реагувати на можливі загрози та зробити запаси води, зарядити телефони, пауербанки та інші гаджети на випадок, якщо ворог знов спробує атакувати регіон та зіпсувати одеситам свято.

Що ж до наслідків ранкового ракетного обстрілу, повідомлялося про падіння уламків збитих цілей у столиці. А ось у Шостці на Сумщині. попередньо, пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, 2 освітні установи, зруйновано окремі об’єкти інфраструктури внаслідок російської атаки. Наслідки ще уточнюються. Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

Наразі вранішня повітряна тривога, коли виходить ця новина, триває й досі.