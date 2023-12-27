Обстріл Одеси у ніч на 27 грудня: наслідки атаки (фоторепортаж, відео)

Фото та відео з наслідками прильотів ширяться в місцевих телеграм-каналах.

Будинки з понівеченими дахами дивляться порожніми чорними вікнами.

Уламки дронів, пошкодили також причал та прибудови рядом.

Як розказали свідки сьогоднішніх прильотів, після падіння дрона на будинок уже через 3-4 хвилини почалася пожежа.

На фото видно, що в будинках вигоріло все, навіть сходи на другий поверх.

Окрім падіння “шахедів” у передмісті на дачні будинки, також влучання уламків було в одеській Аркадії. Щоправда, руйнувань там менше, а постраждалих немає, оскільки в новобудові не проживають люди.

Прокуратура Одеської області вже почала розслідування щодо російської атаки на мирне населення.