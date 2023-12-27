Обстріл Одеси у ніч на 27 грудня: наслідки атаки (фоторепортаж, відео)

Нічна атака російськими дронами-камікадзе відібрала життя у двох мешканців передмістя Одеси та завдала матеріальної шкоди, зруйнувавши будинки.
Фото та відео з наслідками прильотів ширяться в місцевих телеграм-каналах.
Будинки з понівеченими дахами дивляться порожніми чорними вікнами.
Уламки дронів, пошкодили також причал та прибудови рядом.
Як розказали свідки сьогоднішніх прильотів, після падіння дрона на будинок уже через 3-4 хвилини почалася пожежа.
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На фото видно, що в будинках вигоріло все, навіть сходи на другий поверх.
Окрім падіння “шахедів” у передмісті на дачні будинки, також влучання уламків було в одеській Аркадії. Щоправда, руйнувань там менше, а постраждалих немає, оскільки в новобудові не проживають люди.
Прокуратура Одеської області вже почала розслідування щодо російської атаки на мирне населення.