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Обстріл Одеси у ніч на 27 грудня: наслідки атаки (фоторепортаж, відео)

Обстріл Одеси у ніч на 27 грудня: наслідки атаки (фоторепортаж, відео)

Нічна атака російськими дронами-камікадзе відібрала життя у двох мешканців передмістя Одеси та завдала матеріальної шкоди, зруйнувавши будинки.

Фото та відео з наслідками прильотів ширяться в місцевих телеграм-каналах.

Будинки з понівеченими дахами дивляться порожніми чорними вікнами.

Обстріл 27.12.2023
Обстріл 27.12.2023

Уламки дронів, пошкодили також причал та прибудови рядом.

Обстрыл ОЖ
Обстрыл ОЖ
Обстрыл ОЖ
Обстріл 27.12.2023

Як розказали свідки сьогоднішніх прильотів, після падіння дрона на будинок уже через 3-4 хвилини почалася пожежа.

Обстрыл ОЖ

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На фото видно, що в будинках вигоріло все, навіть сходи на другий поверх.

Окрім падіння “шахедів” у передмісті на дачні будинки, також влучання уламків було в одеській Аркадії. Щоправда, руйнувань там менше, а постраждалих немає, оскільки в новобудові не проживають люди.

Обстріл 27.12.2023

Прокуратура Одеської області вже почала розслідування щодо російської атаки на мирне населення.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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