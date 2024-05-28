Росіяни атакують Одесу балістикою: є «приліт» (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

«Балістика на Одесу, в укриття!» – написав сьогодні о 16:20 Телеграм-канал «Миколаївський Ванек».

Вибух пролунав о 16.21. І вже невдовзі місцеві Телеграм-канали почали писати про «приліт». Повідомляється, що на місці ймовірного влучення ворожої ракети видно дим. Локація зі зрозумілих причин поки що не уточнюється.

Попередньо це був Іскандер-М. Хоча більш точну інформацію дадуть трохи згодом військові.

В даний час тривога триває, і одеситів закликають залишатися в укриттях: можливі повторні запуски.

Також повідомлялося про ще одну мету, але незабаром стало відомо, що ця мета зникла з радарів.

«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією і при появі офіційної інформації відразу ж про це повідомить.

ОНОВЛЕНО 17:08:

Відбій повітряної тривоги було дано о 16:48.

Як пише військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, сьогодні по Одесі ворог застосував дві балістичні ракети 9М723 ОТРК «Іскандер». При цьому зафіксовано тільки один «приліт».

«Куди зникла друга ракета?

Не думаю, що збили, бо в Одесі нічим збивати «іскандери», про що ще з літа 2023 року говориться, з часів зернового терору, але віз і нині там же…

Є два варіанти.

Перший – пуск був імітацією РЕБ.

Другий – ракета через технічну несправність на дні моря, що теж багато про що говорить. Зокрема й про те, що це могла бути не 9М723, а дефективна північнокорейська KN-23, що так само наштовхує на певні висновки»,

– міркує експерт.

Фото ілюстративне