Росіяни серед білого дня вдарили по гіпермаркету у Харкові – є загиблі і безвісти зниклі (фото)

Нагадаємо, цієї ночі росіяни вже били по Харкову чотирьома. ракетами С-300. Внаслідок прильотів Слобідським районом міста частково зруйновано ліцей. Також зафіксовано попадання у промисловій зоні та на відкритій місцевості. Але, на щастя, жертв та постраждалих не було.

І ось близько 16:00 години харків’яни знову почули вибухи. Повідомлялося про «приліт» по спальному району міста.

«Попередньо приліт у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється», – повідомив у соцмережі мер міста Ігор Терехов.

Пізніше стало відомо, що удар рашистів припав у будівельний гіпермаркет «Епіцентр». А голова Харківської ОВА Олег Синегубов у своєму Телеграм-каналі уточнив, що на місці «прильоту» виникла масштабна пожежа.

У момент написання цієї новини стало відомо про двох загиблих. Але оскільки інформація постійно оновлюється, їх може бути й більше.

За словами Ігоря Терехова, росіяни прицільно вдарили по торговому центру, де на момент удару було багато людей.

«Є велика кількість людей, які зникли безвісти. Багато поранених. Зважаючи на все, удар був завданий саме по торговому центру, де було багато людей – це чистий тероризм», – прокоментував міський голова.

За останніми даними, кількість постраждалих у Харкові зросла до 24, щонайменше 15 працівників гіпермаркету не виходять на зв’язок.

За словами Олега Синегубова, всередині могли бути кілька сотень людей.

Сьогоднішній удар по Харкову прокоментував президент Володимир Зеленський. За його словами, це черговий вияв російського божевілля.

Також глава держави заявив, що Україні потрібне достатньо захисту ППО, щоб захищати життя людей.

«Щоб російські терористи не могли навіть наблизитися до наших кордонів – ми говоримо про те, як буквально не допустити подібних терористичних ударів», – сказав Зеленський, нагадавши, що якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими.