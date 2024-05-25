Новини Одеси та Одеської області

Росіяни серед білого дня вдарили по гіпермаркету у Харкові – є загиблі і безвісти зниклі (фото)

Росіяни серед білого дня вдарили по гіпермаркету у Харкові – є загиблі і безвісти зниклі (фото)

Сьогоднішнього суботнього дня, 25 травня 2024 року, російські нібито «визволителі» Харкова вкотре підтвердили свою справжню сутність і показали, що вони – терористи та військові злочинці, вдаривши авіабомбами по спальному району міста. Удар припав по будівельному гіпермаркету і, напевно, був свідомим кроком: адже у вихідний день у подібних місцях завжди дуже багато людей.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни вже били по Харкову чотирьома. ракетами С-300. Внаслідок прильотів Слобідським районом міста частково зруйновано ліцей. Також зафіксовано попадання у промисловій зоні та на відкритій місцевості. Але, на щастя, жертв та постраждалих не було.

І ось близько 16:00 години харків’яни знову почули вибухи. Повідомлялося про «приліт» по спальному району міста.

«Попередньо приліт у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється», – повідомив у соцмережі мер міста Ігор Терехов.

Пізніше стало відомо, що удар рашистів припав у будівельний гіпермаркет «Епіцентр». А голова Харківської ОВА Олег Синегубов у своєму Телеграм-каналі уточнив, що на місці «прильоту» виникла масштабна пожежа.

Пожежа на місці прильоту в Харкові

У момент написання цієї новини стало відомо про двох загиблих. Але оскільки інформація постійно оновлюється, їх може бути й більше.

За словами Ігоря Терехова, росіяни прицільно вдарили по торговому центру, де на момент удару було багато людей.

«Є велика кількість людей, які зникли безвісти. Багато поранених. Зважаючи на все, удар був завданий саме по торговому центру, де було багато людей – це чистий тероризм», – прокоментував міський голова.

За останніми даними, кількість постраждалих у Харкові зросла до 24, щонайменше 15 працівників гіпермаркету не виходять на зв’язок.

Удар по "Епіцентру" у Харкові, 25 травня 2024

За словами Олега Синегубова, всередині могли бути кілька сотень людей.

Сьогоднішній удар по Харкову прокоментував президент Володимир Зеленський. За його словами, це черговий вияв російського божевілля.

Також глава держави заявив, що Україні потрібне достатньо захисту ППО, щоб захищати життя людей.

«Щоб російські терористи не могли навіть наблизитися до наших кордонів – ми говоримо про те, як буквально не допустити подібних терористичних ударів», – сказав Зеленський, нагадавши, що якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk