Новости Одессы и Одесской области

Ракетная атака Одессы 28 мая: куда прилетела баллистика

Ракетная атака Одессы 28 мая: куда прилетела баллистика

Сегодня днем, 28 мая 2024 года, российские агрессоры атаковали ракетами припортовую инфраструктуры Одессы. По факту очередного военного преступления отрыто криминальное производство, сообщает прокуратура Одесской области.

Напомним, сегодня днем в Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги. И уже спустя пару минут прогремел сильный взрыв. Вскоре стало известно о «прилете».

Предварительно, удар был нанесен баллистической ракетой 9М723 ОТРК «Искандер».

«По данным следствия, днем 28 мая вооруженные силы россии нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы. Обзор продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. На месте событий прокуроры во содействии со следователем документируют очередное военное преступление россии», – сообщили в прокуратуре.

По факту очередной ракетной атаки начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, вечером 19 мая россияне нанесли очередной удар баллистикой по территории Одесской области.

А средь бела дня субботы, 25 мая, российские военные преступники ударили авиабомбами по строительному гипермаркету «Эпицентр» в Харькове. По данным на сегодняшний день, погибли 18 человек (останки еще одного человека нашли в гипермаркете сегодня) и 50 человек были ранены.

По данным облпрокуратуры, по торговому центру ударили двумя УМПБ Д-30.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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