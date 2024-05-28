Ракетная атака Одессы 28 мая: куда прилетела баллистика

Напомним, сегодня днем в Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги. И уже спустя пару минут прогремел сильный взрыв. Вскоре стало известно о «прилете».

Предварительно, удар был нанесен баллистической ракетой 9М723 ОТРК «Искандер».

«По данным следствия, днем 28 мая вооруженные силы россии нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы. Обзор продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. На месте событий прокуроры во содействии со следователем документируют очередное военное преступление россии», – сообщили в прокуратуре.

По факту очередной ракетной атаки начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, вечером 19 мая россияне нанесли очередной удар баллистикой по территории Одесской области.

А средь бела дня субботы, 25 мая, российские военные преступники ударили авиабомбами по строительному гипермаркету «Эпицентр» в Харькове. По данным на сегодняшний день, погибли 18 человек (останки еще одного человека нашли в гипермаркете сегодня) и 50 человек были ранены.

По данным облпрокуратуры, по торговому центру ударили двумя УМПБ Д-30.