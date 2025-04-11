За даними слідства, зловмисниця ошукала щонайменше п’ятьох мешканців Одеси. Загальна сума завданих збитків склала 22 700 гривень. Не виключено, що кількість постраждалих може бути більшою, однак наразі до поліції звернулися лише п’ятеро осіб.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки. Вона визнала свою провину і повернула гроші потерпілим. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

У поліції нагадують, що офіційна система безготівкової оплати паркування в Одесі передбачає сканування QR-коду на знаку з подальшою авторизацією через застосунок «Дія» або мобільний банкінг. Сайт не вимагає введення номера банківської картки, CVV-коду чи пароля. У разі сумнівів слід звертати увагу на вигляд дорожнього знаку — підроблені коди легко помітити.Раніше ми повідомляли, що В Одесі стане більше платних майданчиків для паркування та розповідали, як користуватися парковками в центрі міста.