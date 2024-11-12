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Пункт пропуска в Паланке временно закроют

Пункт пропуска в Паланке временно закроют

У середу, 13 листопада, у пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» на кілька годин призупинять пропускні операції.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.

За інформацією молдовських колег, 13 листопада 2024 року з 14:00 до 19:00 заплановано проведення технічних робіт, через що в пункті пропуску буде відключено електроживлення.

«Просимо громадян врахувати цю інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину українсько-молдовського кордону», – попередили прикордонники.

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Ситуація на південному кордоні за минулу добу

Як повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України, протягом минулої доби 11 листопада південні кордони України з Молдовою (у межах Одеської та Вінницької областей) і з Румунією перетнули майже 13 тисяч осіб і 4,5 тисячі автомобілів.

До Молдови виїхало 5,3 тисяч осіб, до Румунії майже – 700.

В Україну за минулу добу прослідували з Молдови майже 6 тисяч осіб, з Румунії майже 900 осіб.

 

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