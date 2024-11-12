Пункт пропуска в Паланке временно закроют

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По информации молдавских коллег, 13 ноября 2024 года с 14:00 по 19:00 запланировано проведение технических работ, из-за чего в пункте пропуска будет отключено электропитание.

«Просим граждан учесть эту информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения украинско-молдавской границы», — предупредили пограничники.

Ситуация на южной границе за прошедшие сутки

Как сообщает сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины, за прошедшие сутки 11 ноября южные границы Украины с Молдовой (в пределах Одесской и Винницкой областей) и с Румынией пересекли почти 13 тысяч человек и 4,5 тысяч автомобилей.

В Молдову выехало 5,3 тысяч человек, в Румынию почти — 700.

В Украину за минувшие сутки проследовали из Молдовы почти 6 тысяч человек, из Румынии почти 900 человек.