Проїзд однією з вулиць Одеси закрито до весни

Відповідне розпорядження підписано міським головою, повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

У зв’язку з проведенням робіт із заміни каналізаційного колектора, який проходить проїжджою частиною вул. Степової, триває тимчасове закриття руху транспортних засобів на вул. Степній на ділянці від вул. Овідіопольської до вул. Стовпової.

Рух на цій ділянці заборонено до 28 лютого 2025 року.

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