Прогноз синоптиків на вівторок, 29 жовтня

Завтра, у вівторок, 29 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується відносно тепла осіння погода.
Прогноз погоди в Одесі на 29 жовтня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 10-12°C, вдень 13-15°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 29 жовтня
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі місцями туман.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 7-12°C, вдень 12-17°C.
На автошляхах області вночі місцями туман, видимість 200-500 м.
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