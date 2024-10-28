Прогноз синоптиков на вторник, 29 октября

Завтра, во вторник, 29 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается относительно теплая осенняя погода.
Прогноз погоды в Одессе на 29 октября
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 10-12°C, днем 13-15°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 29 октября
Переменная облачность. Без осадков. Ночью местами туман.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-12°C, днем 12-17°C.
На автодорогах области ночью местами туман, видимость 200-500 м.
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