Прогноз синоптиков на пятницу, 4 октября: сухо и тепло

Завтра, в пятницу, 4 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается сухая и теплая погода.
Прогноз погоды в Одессе на 4 октября
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 14-16°C, днем 21-23°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 4 октября
Переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-16°C, днем 20-25°C.
На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.
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