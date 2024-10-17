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Прогноз синоптиків на п’ятницю, 18 жовтня: перші заморозки

Прогноз синоптиків на п’ятницю, 18 жовтня: перші заморозки

Завтра, у п’ятницю, 18 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується прохолодна осіння погода. Місцями можливі заморозки.

По Одеській області вночі та вранці 18 жовтня очікується на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозок 0-2°C.

Прогноз погоди в Одесі на 18 жовтня

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 4-6°C тепла, вдень 10-12°C.

Прогноз погоди в Одеській області на 18 жовтня

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 1-6°C тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозок 0-2°, вдень 8-13°C тепла.

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