Прогноз синоптиків на п’ятницю, 18 жовтня: перші заморозки

Завтра, у п’ятницю, 18 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується прохолодна осіння погода. Місцями можливі заморозки.
По Одеській області вночі та вранці 18 жовтня очікується на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозок 0-2°C.
Прогноз погоди в Одесі на 18 жовтня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі 4-6°C тепла, вдень 10-12°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 18 жовтня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі 1-6°C тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозок 0-2°, вдень 8-13°C тепла.
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