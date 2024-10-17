Прогноз синоптиков на пятницу, 18 октября: первые заморозки

Завтра, в пятницу, 18 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается прохладная осенняя погода. Местами возможны заморозки.
По Одесской области ночью и утром 18 октября ожидается на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-2°C.
Прогноз погоды в Одессе на 18 октября
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-6°C тепла, днем 10-12°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 18 октября
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-6°C тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозок 0-2°, днем 8-13°C тепла.
Выбор редакции