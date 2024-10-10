Прогноз синоптиків на п’ятницю, 11 жовтня: штормове попередження

Завтра, у п’ятницю, 11 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується суха та тепла погода. Вночі та вранці очікується туман, видимість 200-500 метрів.
Прогноз погоди в Одесі на 11 жовтня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 16-18°C, вдень 21-23°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 11 жовтня
Мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці туман.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°C, вдень 21-26°C.
На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Вибір редакції