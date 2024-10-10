Прогноз синоптиков на пятницу, 11 октября: штормовое предупреждение

Завтра, в пятницу, 11 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается сухая и теплая погода. Ночью и утром ожидается туман, видимость 200-500 метров.
Прогноз погоды в Одессе на 11 октября
Переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-18°C, днем 21-23°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 11 октября
Переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ночью и утром туман.
Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°C, днем 21-26°C.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Выбор редакции