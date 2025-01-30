сакура в одесі

Прогноз погоди в Одесі на 31 січня

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Хмарно. Без істотних опадів. Туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-6°C тепла, вдень 8-10°C.

Прогноз погоди в Одеській області на 31 січня

Хмарно. Без істотних опадів. Туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7°C тепла, вдень 8-13°C.

На автошляхах області протягом доби туман, видимість 200-500 м.

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