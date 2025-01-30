Прогноз погоды в Одессе на 31 января
Облачно. Без существенных осадков. Туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-6°C тепла, днем 8-10°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 31 января
Облачно. Без существенных осадков. Туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7°C тепла, днем 8-13°C.
На автодорогах области в течение суток туман, видимость 200-500 м.
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