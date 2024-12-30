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Скільки електроенергії споживає новорічна гірлянда?

Скільки електроенергії споживає новорічна гірлянда?

Яке Різдво та Новий рік без святкової гірлянди? Цей яскравий аксесуар дарує нашому дому казкову атмосферу свята. Сьогодні можна знайти новорічні гірлянди на будь-який смак і колір. Фахівці підрахували, скільки нам доведеться заплатити за світло, якщо яскраві вогники працюють від електроенергії.

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Нещодавно в компанії YASNO підрахували, скільки електроенергії може споживати новорічна гірлянда (залежно від типу лампочок) і яка її орієнтовна вартість.

LED-гірлянда на 100 лампочок споживає приблизно 0,003-0,007 кВт-год. Вартість споживаної електроенергії – 3,11-7,26 гривні.

Гірлянда з лампами розжарювання також на 100 лампочок споживає – 0,02-0,05 кВт-год. Вартість їхньої споживаної електроенергії – 20,74-51,84 гривні.

Такі висновки експерти зробили з огляду – 8 годин робити гірлянд на день протягом 30 днів.

Що відомо про гірлянди на батарейках та акумуляторі?

гірлянда

Гірлянди на батарейках триматимуться дещо менше за ті, що працюють від електроенергії. В одному з побутових магазинів кореспондентка «Одеського життя» дізналася, що гірлянда на 10 світлодіодах (LED) із двома батарейками AA за малих навантажень вистачить на 3-5 днів. Але якщо її вмикати на 8 годин поспіль – батарейку вистачить 1-2 дні. Більш тривалі літієві батарейки AA – вони забезпечать до 3 днів роботи.

Акумуляторні гірлянди пропрацюють так само. Наприклад, місткість акумулятора 5000 мА/год забезпечить менш як 1 день роботи, а на 10000 мА/год – близько півтора дня роботи. Це якщо гірлянди також не вимикати 8 годин.

Висновок

LED-гірлянди є найбільш економічними з погляду споживання електроенергії та витрат на електрику порівняно з лампами розжарювання. Гірлянди на батарейках і акумуляторі менш зручні через обмежений термін роботи, особливо при використанні звичайних батарейок.

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Анастасія Єпур ПРОФІЛЬ
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