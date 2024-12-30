Скільки електроенергії споживає новорічна гірлянда?

Яке Різдво та Новий рік без святкової гірлянди? Цей яскравий аксесуар дарує нашому дому казкову атмосферу свята. Сьогодні можна знайти новорічні гірлянди на будь-який смак і колір. Фахівці підрахували, скільки нам доведеться заплатити за світло, якщо яскраві вогники працюють від електроенергії.
Нещодавно в компанії YASNO підрахували, скільки електроенергії може споживати новорічна гірлянда (залежно від типу лампочок) і яка її орієнтовна вартість.
LED-гірлянда на 100 лампочок споживає приблизно 0,003-0,007 кВт-год. Вартість споживаної електроенергії – 3,11-7,26 гривні.
Гірлянда з лампами розжарювання також на 100 лампочок споживає – 0,02-0,05 кВт-год. Вартість їхньої споживаної електроенергії – 20,74-51,84 гривні.
Такі висновки експерти зробили з огляду – 8 годин робити гірлянд на день протягом 30 днів.
Що відомо про гірлянди на батарейках та акумуляторі?
Гірлянди на батарейках триматимуться дещо менше за ті, що працюють від електроенергії. В одному з побутових магазинів кореспондентка «Одеського життя» дізналася, що гірлянда на 10 світлодіодах (LED) із двома батарейками AA за малих навантажень вистачить на 3-5 днів. Але якщо її вмикати на 8 годин поспіль – батарейку вистачить 1-2 дні. Більш тривалі літієві батарейки AA – вони забезпечать до 3 днів роботи.
Акумуляторні гірлянди пропрацюють так само. Наприклад, місткість акумулятора 5000 мА/год забезпечить менш як 1 день роботи, а на 10000 мА/год – близько півтора дня роботи. Це якщо гірлянди також не вимикати 8 годин.
Висновок
LED-гірлянди є найбільш економічними з погляду споживання електроенергії та витрат на електрику порівняно з лампами розжарювання. Гірлянди на батарейках і акумуляторі менш зручні через обмежений термін роботи, особливо при використанні звичайних батарейок.
Читайте також: