Прогноз погоды на вторник, 31 декабря: немного потеплеет

Во вторник, 31 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области станет холоднее. также ожидается туман с видимостью 200-500 м.
Прогноз погоды в Одессе на 31 декабря
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2°C мороза, днем 6-8°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 31 декабря
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5°C мороза, днем 4-9°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.
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