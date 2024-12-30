Новости Одессы и Одесской области

Прогноз погоды на вторник, 31 декабря: немного потеплеет

Прогноз погоды на вторник, 31 декабря: немного потеплеет

Во вторник, 31 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области станет холоднее. также ожидается туман с видимостью 200-500 м.

Прогноз погоды в Одессе на 31 декабря

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Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-2°C мороза, днем 6-8°C тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 31 декабря

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5°C мороза, днем 4-9°C тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.

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