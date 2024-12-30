Казкові вистави та новорічні екскурсії: куди піти з дитиною у свята?

«Свято у Лапландії»

Святкова програма для дітей та їх батьків, яких запрошують провести перший день нового року в атмосфері веселощів. Що на вас чекає? Танцювальні батли, веселі бійки сніжками, ігри, конкурси та сюрпризи.

Коли: 1 січня, 15:30.

Вартість за вхід: 200 гривень.

Адреса: Одеса, вулиця Семена Палія, 99-в, ТРЦ «Меркурій» та село Лиманка (Совіньйон), вулиця Зоряна, 46.



«У пошуках святого Миколая»

Бажаєте здивувати дитину у новорічні свята? Тоді завітайте на сучасну мультимедійну казку про зникнення святого Миколая. В ній діти та Ельфи потрапляють у пригоди, зустрічають чарівників і, навіть, граються з Пінгвінами.

Коли: 2 січня, 11:00.

Вартість білета: від 180 гривень.

Адреса: Одеська філармонія, вулиця Ніни Строкатої (Буніна), 15.



«Зимова казка»

Щороку Санта-Клаус приносить подарунки всім дітям. А хто ж подарує подарунок самому Санті? Буде прикро, якщо наш Санта залишився без подарунка. Чи не правда? Щоб Санта отримав свій подарунок, Малюк-Ельф, Бабуся Санти, Ельк та Мільке вирушають на пошуки рецепта яблучно-ванільного пирога. Під час подорожі вони зустрічають героїв інших казок, які заблукали в чарівному лісі.

Коли: 3 січня, 11:00.

Вартість білета: 250 гривень.

Адреса: Одеський театр юного глядача, вулиця Грецька, 48-а.



Вечір у телескопа в планетарії

Святкова екскурсія в одеському планетарії для всієї сім’ї. За гарної погоди у вас буде змога зануритися у світ космосу та подивитися через старовинний телескоп (на хвилиночку — він 1886 року випуску!) на Сатурн, Венеру, Марс, Юпітер та молодий Місяць. У програмі також ЗD-екскурсія зоряним небом та показ сферичних фільмів на куполі планетарію.

Коли: 2 січня о 17:00.

Вартість екскурсії: дорослі — 200 гривень, діти — 150 гривень.

Адреса: вулиця Маразлієвська, 1-в (парк Шевченка).

Запис за телефоном: (098) 49-85-444 (дзвонити з 11:00 до 22:00).



«Різдвяна казка»

Новорічна історія сподобається не лише дітям, але і батькам. «Різдвяна казка» — це новий погляд на класичну історію про принца в дерев’яній іграшці Лускунчика, який бореться з армією Мишачого Короля. Музична вистава має нове лібрето від Гаррі Севояна, сучасну музику Людмили Самодаєвої та витончену хореографію балету.

Коли: 3, 6, 8 січня,18:00.

Вартість білета: від 280 гривень.

Адреса: Оперний театр, провулок Театральний (Чайковського), 1.



Екскурсію до «Будинку єнота»

Якщо ви ніколи не бачили справжнього єнота, а тим паче не гладили його, то в Одесі вже багато років існує «Будинок єнота». Тут живе аж 80 великих і маленьких єнотиків, яких можна взяти на руки, пограти, сфотографуватися і нагодувати смаколиками.

Коли: 4 січня, 12:00.

Адреса: вулиця Ганни Михайленко (Спартаківська), 5.

Вартість за вхід: 300 гривень.

Запис за телефоном: (067) 48-36-334.

