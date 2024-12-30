Казкові вистави та новорічні екскурсії: куди піти з дитиною у свята?

У новорічні свята, коли у дітей канікули, а у батьків — додаткові вихідні, час можна проводити не тільки за сімейним столом, а й прогулятися містом, відвідати новорічну виставу чи піти на екскурсію. «Одеське життя» підготувало афішу святкових подій у нашому місті для малечі та їх батьків.
«Свято у Лапландії»
Святкова програма для дітей та їх батьків, яких запрошують провести перший день нового року в атмосфері веселощів. Що на вас чекає? Танцювальні батли, веселі бійки сніжками, ігри, конкурси та сюрпризи.
Коли: 1 січня, 15:30.
Вартість за вхід: 200 гривень.
Адреса: Одеса, вулиця Семена Палія, 99-в, ТРЦ «Меркурій» та село Лиманка (Совіньйон), вулиця Зоряна, 46.
«У пошуках святого Миколая»
Бажаєте здивувати дитину у новорічні свята? Тоді завітайте на сучасну мультимедійну казку про зникнення святого Миколая. В ній діти та Ельфи потрапляють у пригоди, зустрічають чарівників і, навіть, граються з Пінгвінами.
Коли: 2 січня, 11:00.
Вартість білета: від 180 гривень.
Адреса: Одеська філармонія, вулиця Ніни Строкатої (Буніна), 15.
«Зимова казка»
Щороку Санта-Клаус приносить подарунки всім дітям. А хто ж подарує подарунок самому Санті? Буде прикро, якщо наш Санта залишився без подарунка. Чи не правда? Щоб Санта отримав свій подарунок, Малюк-Ельф, Бабуся Санти, Ельк та Мільке вирушають на пошуки рецепта яблучно-ванільного пирога. Під час подорожі вони зустрічають героїв інших казок, які заблукали в чарівному лісі.
Коли: 3 січня, 11:00.
Вартість білета: 250 гривень.
Адреса: Одеський театр юного глядача, вулиця Грецька, 48-а.
Вечір у телескопа в планетарії
Святкова екскурсія в одеському планетарії для всієї сім’ї. За гарної погоди у вас буде змога зануритися у світ космосу та подивитися через старовинний телескоп (на хвилиночку — він 1886 року випуску!) на Сатурн, Венеру, Марс, Юпітер та молодий Місяць. У програмі також ЗD-екскурсія зоряним небом та показ сферичних фільмів на куполі планетарію.
Коли: 2 січня о 17:00.
Вартість екскурсії: дорослі — 200 гривень, діти — 150 гривень.
Адреса: вулиця Маразлієвська, 1-в (парк Шевченка).
Запис за телефоном: (098) 49-85-444 (дзвонити з 11:00 до 22:00).
«Різдвяна казка»
Новорічна історія сподобається не лише дітям, але і батькам. «Різдвяна казка» — це новий погляд на класичну історію про принца в дерев’яній іграшці Лускунчика, який бореться з армією Мишачого Короля. Музична вистава має нове лібрето від Гаррі Севояна, сучасну музику Людмили Самодаєвої та витончену хореографію балету.
Коли: 3, 6, 8 січня,18:00.
Вартість білета: від 280 гривень.
Адреса: Оперний театр, провулок Театральний (Чайковського), 1.
Екскурсію до «Будинку єнота»
Якщо ви ніколи не бачили справжнього єнота, а тим паче не гладили його, то в Одесі вже багато років існує «Будинок єнота». Тут живе аж 80 великих і маленьких єнотиків, яких можна взяти на руки, пограти, сфотографуватися і нагодувати смаколиками.
Коли: 4 січня, 12:00.
Адреса: вулиця Ганни Михайленко (Спартаківська), 5.
Вартість за вхід: 300 гривень.
Запис за телефоном: (067) 48-36-334.
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