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Прогноз погоди на вівторок, 17 грудня: тепло та трохи вітряно

Прогноз погоди на вівторок, 17 грудня: тепло та трохи вітряно

У вівторок, 17 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області залишиться тепла та хмарна з проясненнями погода з помірним вітром.

Прогноз погоди в Одесі на 17 грудня

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 4-6°C тепла, вдень 10-12°C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 17 грудня

Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу.

Вдень без істотних опадів. Вітер західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6°C тепла, вдень 8-13°C тепла.

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