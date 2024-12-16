Прогноз погоди на вівторок, 17 грудня: тепло та трохи вітряно

У вівторок, 17 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області залишиться тепла та хмарна з проясненнями погода з помірним вітром.
Прогноз погоди в Одесі на 17 грудня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 4-6°C тепла, вдень 10-12°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 17 грудня
Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу.
Вдень без істотних опадів. Вітер західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6°C тепла, вдень 8-13°C тепла.
Вибір редакції