Прогноз погоды на вторник, 17 декабря: тепло и немного ветрено

Во вторник, 17 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области останется теплая и облачная с прояснениями погода с умеренным ветром.
Прогноз погоды в Одессе на 17 декабря
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-6°C тепла, днем 10-12°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 17 декабря
Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
Днем без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 1-6°C тепла, днем 8-13°C тепла.
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