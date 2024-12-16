Новости Одессы и Одесской области

Прогноз погоды на вторник, 17 декабря: тепло и немного ветрено

Прогноз погоды на вторник, 17 декабря: тепло и немного ветрено

Во вторник, 17 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области останется теплая и облачная с прояснениями погода с умеренным ветром.

Прогноз погоды в Одессе на 17 декабря

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 4-6°C тепла, днем 10-12°C тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 17 декабря

Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Днем без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6°C тепла, днем 8-13°C тепла.

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