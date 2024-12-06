Прогноз погоди на суботу, 7 грудня

У суботу, 7 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується більш осіння погода, а ніж зимова та помірний вітер.
Прогноз погоди в Одесі на 7 грудня
Хмарно. Вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі та вдень 7-9°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 7 грудня
Хмарно. Вночі помірні опади, вдень невеликі опади, переважно у вигляді дощу.
Вночі місцями ожеледь, ожеледиця.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви, 15-17 м/с.
Температура вночі 4-9°C тепла, місцями до 0°C, вдень 7-12°C тепла, на півночі до 3°C тепла.
На автошляхах області видимість під час опадів 1-2 км, вночі місцями ожеледиця.
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