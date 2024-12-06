Прогноз погоды на субботу, 7 декабря

В субботу, 7 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается более осенняя погода, нежели зимняя и умеренный ветер.
Прогноз погоды в Одессе на 7 декабря
Облачно. Ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 7-9°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 7 декабря
Облачно, облачно. Ночью умеренные осадки, днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
Ночью местами гололед, гололедица.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью 4-9°C тепла, местами до 0°C, днем 7-12°C тепла, на севере до 3°C тепла.
На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км, ночью местами гололедица.
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