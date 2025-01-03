Прогноз погоди на суботу, 4 січня: на скільки похолодає в Одесі

У суботу, 4 січня 2024 року, в Одесі та Одеській області стане холодніше. також очікується туман з видимістю 200-500 м.
Прогноз погоди в Одесі на 4 січня
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликі опади, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0-2°C морозу, вдень 3-5°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 4 січня
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликі опади, переважно у вигляді снігу. Вдень без істотних опадів. Вночі місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0-5°C морозу, вдень 0-5°C тепла.
На автошляхах області видимість добра, вночі місцями ожеледиця.
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