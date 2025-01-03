Прогноз погоды на субботу, 4 января: на сколько похолодает в Одессе

В субботу, 4 января 2024 года, в Одессе и Одесской области станет холоднее. также ожидается туман с видимостью 200-500 м.
Прогноз погоды в Одессе на 4 января
Облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°C мороза, днем 3-5°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 4 января
Облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Днем без существенных осадков. Ночью местами гололедица.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5°C мороза, днем 0-5°C тепла.
На автодорогах области видимость хорошая, ночью местами гололедица.
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