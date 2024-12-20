Прогноз погоди на суботу, 21 грудня: стане холодніше

У суботу, 21 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області стане холодніше. також очікується туман з видимістю 200-500 м.
По м. Одесі та Одеській області вночі та вранці 21 грудня очікується туман, видимість 200-500 м.
Прогноз погоди в Одесі на 21 грудня
Хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень дощ. Вночі та вранці туман.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі та вдень 5-7°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 21 грудня
Хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень дощ. Вночі та вранці туман.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі та вдень 2-7°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Фото: Ганна Баратинська
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