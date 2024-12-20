Прогноз погоды на субботу, 21 декабря: станет холоднее

В субботу, 21 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области станет холоднее. также ожидается туман с видимостью 200-500 м.
По г. Одессе и Одесской области ночью и утром 21 декабря ожидается туман, видимость 200-500 м.
Прогноз погоды в Одессе на 21 декабря
Облачно. Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Ночью и утром туман.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 5-7°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 21 декабря
Облачно. Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Ночью и утром туман.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 2-7°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Фото: Анна Баратынская
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