Прогноз погоды на субботу, 16 ноября

В субботу, 16 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается прохладная осенняя погода без дождей и умеренным ветром.
Прогноз погоды в Одессе на 16 ноября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3°C тепла, днем 7-9°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 16 ноября
Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
Днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 2°C мороза до 3°C тепла, днем 5-10°C.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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