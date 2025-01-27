Сообщается, что за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне, и за минувшие сутки на Солнце произошло семь вспышек, которые не способны сильно повлиять на Землю.
Ранее ученые не исключали в этот день период повышенной геомагнитной активности.
По предварительным прогнозам, сильная магнитная буря возможна 31 января. Однако заметим, что этот прогноз еще может измениться.
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Напомним, магнитные бури могут существенно влиять на жизнь людей, особенно на тех, кто имеет хронические заболевания, чувствительность к изменениям погоды или сердечно-сосудистые проблемы. У некоторых людей они способны вызвать головную боль, усталость, бессонницу, раздражительность, снижение концентрации и общее ухудшение самочувствия.
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, важно больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций.
В этот период рекомендуется пить достаточное количество воды, ограничить употребление кофеина и алкоголя, а также придерживаться легкой диеты, богатой витаминами и микроэлементами.
Полезно также проводить время на свежем воздухе и избегать перегрузок.
А тем, у кого есть проблемы со здоровьем, желательно проконсультироваться с врачом.
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