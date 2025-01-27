Сообщается, что за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне, и за минувшие сутки на Солнце произошло семь вспышек, которые не способны сильно повлиять на Землю.

Ранее ученые не исключали в этот день период повышенной геомагнитной активности.

По предварительным прогнозам, сильная магнитная буря возможна 31 января. Однако заметим, что этот прогноз еще может измениться.

Напомним, магнитные бури могут существенно влиять на жизнь людей, особенно на тех, кто имеет хронические заболевания, чувствительность к изменениям погоды или сердечно-сосудистые проблемы. У некоторых людей они способны вызвать головную боль, усталость, бессонницу, раздражительность, снижение концентрации и общее ухудшение самочувствия.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, важно больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций.

В этот период рекомендуется пить достаточное количество воды, ограничить употребление кофеина и алкоголя, а также придерживаться легкой диеты, богатой витаминами и микроэлементами.

Полезно также проводить время на свежем воздухе и избегать перегрузок.

А тем, у кого есть проблемы со здоровьем, желательно проконсультироваться с врачом.

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