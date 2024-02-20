«Продаж» найстарішого одеського будинку скасовується: що ж виставили на аукціон насправді

Багато одеських ЗМІ, і «Одеське життя» теж, опублікували новину про продаж пам’ятки архітектури, будинку Бражинського на вулиці Пастера, 1. Це викликало занепокоєння багатьох одеситів. Але уточнивши інформацію, ми з’ясували, що старовинному будинку нічого не загрожує. А що продається, читайте в нашій публікації.
Новина про продаж будинку Бражинського викликала занепокоєння не тільки у любителів одеської архітектури. Найбільше перехвилювалися мешканці будинку. Але тривога, на щастя, виявилася помилковою.
«Одеське життя» зв’язалася з компанією «Мітрідат Одеса», яка і розмістила оголошення про продаж на сайті «Прозорро». Там нам розповіли, що продають не житловий будинок, а земельну ділянку з розташованими там нежитловими приміщеннями, що має ту саму адресу — вул. Пастера, 1. Раніше їх використовували для виробництва, але вже тривалий час господарська діяльність там не ведеться.
А старовинний одеський будинок і його мешканці залишаються на місці.
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