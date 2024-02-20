«Продаж» найстарішого одеського будинку скасовується: що ж виставили на аукціон насправді

Новина про продаж будинку Бражинського викликала занепокоєння не тільки у любителів одеської архітектури. Найбільше перехвилювалися мешканці будинку. Але тривога, на щастя, виявилася помилковою.

«Одеське життя» зв’язалася з компанією «Мітрідат Одеса», яка і розмістила оголошення про продаж на сайті «Прозорро». Там нам розповіли, що продають не житловий будинок, а земельну ділянку з розташованими там нежитловими приміщеннями, що має ту саму адресу — вул. Пастера, 1. Раніше їх використовували для виробництва, але вже тривалий час господарська діяльність там не ведеться.

А старовинний одеський будинок і його мешканці залишаються на місці.

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