В Одесі продають найстаріший будинок у місті

Тільки минулого року “Одеське Життя” докладно розповідало про історію найстарішого будинку на вулиці Пастера (і, за міськими легендами, у місті). І ось на аукціоні Прозорро з’явилося оголошення про його продаж.

За даними аукціону, зараз будинком володіє компанія Мітрідат Одеса, і хоче отримати за нього щонайменше 11 мільйонів 904 тисячі гривень.

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У стільки власники оцінили пам’ятник архітектури в центрі міста площею 1200 квадратних метрів. При цьому будівлю продають як нежитлове приміщення, хоча раніше там були квартири одеситів.

Зараз будівля, як і багато старих одеських будинків, виглядає занедбаною, але раніше це був розкішний будинок у неоготичному стилі, створений одним найславетніших одеських архітекторів – італійцем Франческо Боффо. Будинок був зданий у 1835 році.

Замовник будівництва будинку Бражинський був міським чиновником, але прослужив в Одесі недовго. Вже через 5 років будинок змінив і власника, і ім’я, ставши домом Фалька.

Але в реєстрі пам’яток архітектури записаний під ім’ям першого власника – Бражинського. До речі, зустрічаються й інші написання прізвища – Брежинський та Брижинський. Але в офіційних документах використовується саме літера А як третя у прізвищі першого власника будівлі.

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