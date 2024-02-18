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В Одесі продають найстаріший будинок у місті

В Одесі продають найстаріший будинок у місті

На аукціон виставлено пам’ятник архітектури, розташований за адресою вул. Пастера,1. Будівля відома як будинок Бражинського і, за легендою, вважається найстарішою в Одесі. Але навіть якщо це не так, вже на своїй вулиці вона точно найстарша.

Тільки минулого року “Одеське Життя” докладно розповідало про історію найстарішого будинку на вулиці Пастера (і, за міськими легендами, у місті). І ось на аукціоні Прозорро з’явилося оголошення про його продаж.

План будинку на Пастера 1

План виставленої на аукціон нерухомості за адресою вул. Пастера, 1, Одеса

За даними аукціону, зараз будинком володіє компанія Мітрідат Одеса, і хоче отримати за нього щонайменше 11 мільйонів 904 тисячі гривень.

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У стільки власники оцінили пам’ятник архітектури в центрі міста площею 1200 квадратних метрів. При цьому будівлю продають як нежитлове приміщення, хоча раніше там були квартири одеситів.

Одеса, будинок Боффо на Пастера

Зараз творіння Боффо в стилі неоготики неабияк занепало.

Зараз будівля, як і багато старих одеських будинків, виглядає занедбаною, але раніше це був розкішний будинок у неоготичному стилі, створений одним найславетніших одеських архітекторів – італійцем Франческо Боффо. Будинок був зданий у 1835 році.

Замовник будівництва будинку Бражинський був міським чиновником, але прослужив в Одесі недовго. Вже через 5 років будинок змінив і власника, і ім’я, ставши домом Фалька.

Але в реєстрі пам’яток архітектури записаний під ім’ям першого власника – Бражинського. До речі, зустрічаються й інші написання прізвища – Брежинський та Брижинський. Але в офіційних документах використовується саме літера А як третя у прізвищі першого власника будівлі.

Найстарший одеський будинок, табличка

За документами прізвище першого власника будівлі на Пастера, 1 – Бражинський.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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