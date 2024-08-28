Про що сьогодні просять жінки: церковне свято 28 серпня

Яке церковне свято відзначають сьогодні, 28 серпня, за новим та старим стилем, що можна і чого не можна робити сьогодні і в кого іменини? Відповіді на ці запитання – у матеріалі «Одеського життя».
Яких святих згадує церква 28 серпня
28 серпня за новим церковним календарем православні віруючі згадують святу Ганну Пророчицю, здобуття мощей преподобного Іова Почаєвського, а також відзначають Собор преподобних отців Києво-Печерських, що у Далеких печерах.
Анна Пророчиця народилася в І столітті до н. Вона вийшла заміж, але у шлюбі прожила лише 7 років – чоловік її помер. Анна оселилася при Єрусалимському храмі і незабаром прославилася своїм аскетичним життям: жінка дотримувалася суворого посту і вдень, і вночі молилася.
Коли їй було 84 роки, вона стала учасницею події Стрітення Господнє – Діва Марія та праведний Йосип на 40 день народження за звичаєм принесли Богонемовля в храм. Анна і праведний Симеон, які мали від Бога пророчий дар, одразу впізнали Богородицю та Богонемовля. Анна стала свідком, як Симеон розповів Діві Марії про призначення її дитини і про те, що її первісток стане Месією та Спасителем світу. Після цього Анна почала славити немовля і розповідати всім від того, що у світ прийшов пророкований Помазанник Божий.
***
Преподобний Іов, ігумен Почаєвський та чудотворець у світі носив ім’я Іван Железо. Народився він у середині ХVI століття у Галичині. Коли йому було 10 років, він прийшов до Преображенського Угорницького монастиря, а о 12 – прийняв там чернецтво. Невдовзі удостоївся священицького сану і керував монастирем понад 20 років – в обстановці гонінь на православ’я з боку католиків та уніатів.
На початку ХVII століття преподобний пішов на Почаївську гору та оселився в печері біля стародавньої Успенської обителі. Братія полюбила пустельника і обрала його ігуменом. Йов був лагідний і ласкавий, багато працював сам. Після 1642 преподобний прийняв велику схиму з ім’ям Іоанн. Іноді він йшов у затвор на три дні, а то й на тиждень.
Помер преподобний у 1651 році, йому було вже понад 100 років. 28 серпня 1659 року мощі Іова були відкриті, після того, як Йов триразово був київському митрополиту Діонісію.
Коли в 1675 році татари взяли в облогу Почаївський монастир, на третій день, під час читання акафіста, над монастирем з’явилася Цариця Небесна. Татари, які пускали в неї стріли, отримували їх назад і були поранені чи вбиті ними самі, і втекли. В 1721 Почаївським монастирем заволоділи уніати і закрили доступ до мощей преподобного. Але через 20 років преподобного чудеса змусили їх допустити до них віруючих.
1831 року, після возз’єднання уніатів з православною церквою, мощі святого Іова знову урочисто відкрили, а Почаївський монастир став лаврою.
За старим церковним календарем сьогодні велике свято – Успіння Пресвятої Богородиці.
Народні прикмети на 28 серпня
За прикметами дня можна дізнатися, якими будуть осінь та зима, а також найближчим часом:
- день погожий видався – найближчим часом заморозків не буде;
- гроза у цей день – осінь буде теплою;
- листя на березі пожовтіли – до врожаю опеньків;
- гуси та журавлі ще не полетіли на південь – до пізньої та теплої зими;
- небо на заході сонця червоне – чекай на негоду;
- багато горіхів, а грибів немає – зима буде сніжною та суворою.
У народі 28 серпня – свято Ганна Скирдниця, за звичаєм цього дня останні снопи складають у скирти.
Що сьогодні не можна робити
- Намагайтеся не ходити до лісу. Наші пращури помітили, що наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою. Краще не розмовляти з незнайомими людьми, вони можуть навести пристріт на всю сім’ю.
- Цього дня за народними прикметами не радять свататися та робити пропозицію – шлюб буде невдалим.
- Не варто давати обіцянки – швидше за все їх не вдасться стримати.
- На Анну Скирдницю жінкам забороняється працювати, цей час слід присвятити духовному розвитку.
Що можна робити сьогодні
Святу Анну Пророчицю вважають покровителькою дівчаток та жінок – вона допомагає вдовам, самотнім жінкам, немовлятам. У молитвах до святої звертаються, коли захворіла дитина, потрібна допомога та сили, просять вгамувати смуток, позбавити душевної скорботи, бід, напастей.
Іова Почаєвського в молитвах просять про зцілення від тяжких хвороб, зневолення від навали та нападу, моляться за всяку потребу.
Торговці йшли цього дня в поле, збирали колоски, що залишилися після збирання врожаю, ховали у таємне місце. Вірили, що тоді у роботі буде благополуччя.
28 серпня: у кого сьогодні іменини
Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Олександр, Олексій, Анатолій, Ганна, Арсеній, Василь, Георгій, Григорій, Денис, Юхим, Захар, Іван, Гнат, Макар, Микола, Павло, Сергій, Степан, Сусанна, Федір.