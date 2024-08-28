Про що сьогодні просять жінки: церковне свято 28 серпня

Яких святих згадує церква 28 серпня

28 серпня за новим церковним календарем православні віруючі згадують святу Ганну Пророчицю, здобуття мощей преподобного Іова Почаєвського, а також відзначають Собор преподобних отців Києво-Печерських, що у Далеких печерах.

Анна Пророчиця народилася в І столітті до н. Вона вийшла заміж, але у шлюбі прожила лише 7 років – чоловік її помер. Анна оселилася при Єрусалимському храмі і незабаром прославилася своїм аскетичним життям: жінка дотримувалася суворого посту і вдень, і вночі молилася.

Коли їй було 84 роки, вона стала учасницею події Стрітення Господнє – Діва Марія та праведний Йосип на 40 день народження за звичаєм принесли Богонемовля в храм. Анна і праведний Симеон, які мали від Бога пророчий дар, одразу впізнали Богородицю та Богонемовля. Анна стала свідком, як Симеон розповів Діві Марії про призначення її дитини і про те, що її первісток стане Месією та Спасителем світу. Після цього Анна почала славити немовля і розповідати всім від того, що у світ прийшов пророкований Помазанник Божий.

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Преподобний Іов, ігумен Почаєвський та чудотворець у світі носив ім’я Іван Железо. Народився він у середині ХVI століття у Галичині. Коли йому було 10 років, він прийшов до Преображенського Угорницького монастиря, а о 12 – прийняв там чернецтво. Невдовзі удостоївся священицького сану і керував монастирем понад 20 років – в обстановці гонінь на православ’я з боку католиків та уніатів.

На початку ХVII століття преподобний пішов на Почаївську гору та оселився в печері біля стародавньої Успенської обителі. Братія полюбила пустельника і обрала його ігуменом. Йов був лагідний і ласкавий, багато працював сам. Після 1642 преподобний прийняв велику схиму з ім’ям Іоанн. Іноді він йшов у затвор на три дні, а то й на тиждень.

Помер преподобний у 1651 році, йому було вже понад 100 років. 28 серпня 1659 року мощі Іова були відкриті, після того, як Йов триразово був київському митрополиту Діонісію.

Коли в 1675 році татари взяли в облогу Почаївський монастир, на третій день, під час читання акафіста, над монастирем з’явилася Цариця Небесна. Татари, які пускали в неї стріли, отримували їх назад і були поранені чи вбиті ними самі, і втекли. В 1721 Почаївським монастирем заволоділи уніати і закрили доступ до мощей преподобного. Але через 20 років преподобного чудеса змусили їх допустити до них віруючих.

1831 року, після возз’єднання уніатів з православною церквою, мощі святого Іова знову урочисто відкрили, а Почаївський монастир став лаврою.

За старим церковним календарем сьогодні велике свято – Успіння Пресвятої Богородиці.

Народні прикмети на 28 серпня

За прикметами дня можна дізнатися, якими будуть осінь та зима, а також найближчим часом:

день погожий видався – найближчим часом заморозків не буде;

гроза у цей день – осінь буде теплою;

листя на березі пожовтіли – до врожаю опеньків;

гуси та журавлі ще не полетіли на південь – до пізньої та теплої зими;

небо на заході сонця червоне – чекай на негоду;

багато горіхів, а грибів немає – зима буде сніжною та суворою.

У народі 28 серпня – свято Ганна Скирдниця, за звичаєм цього дня останні снопи складають у скирти.

Що сьогодні не можна робити

Намагайтеся не ходити до лісу. Наші пращури помітили, що наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою. Краще не розмовляти з незнайомими людьми, вони можуть навести пристріт на всю сім’ю.

Цього дня за народними прикметами не радять свататися та робити пропозицію – шлюб буде невдалим.

Не варто давати обіцянки – швидше за все їх не вдасться стримати.

На Анну Скирдницю жінкам забороняється працювати, цей час слід присвятити духовному розвитку.

Що можна робити сьогодні

Святу Анну Пророчицю вважають покровителькою дівчаток та жінок – вона допомагає вдовам, самотнім жінкам, немовлятам. У молитвах до святої звертаються, коли захворіла дитина, потрібна допомога та сили, просять вгамувати смуток, позбавити душевної скорботи, бід, напастей.

Іова Почаєвського в молитвах просять про зцілення від тяжких хвороб, зневолення від навали та нападу, моляться за всяку потребу.

Торговці йшли цього дня в поле, збирали колоски, що залишилися після збирання врожаю, ховали у таємне місце. Вірили, що тоді у роботі буде благополуччя.

28 серпня: у кого сьогодні іменини

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Олександр, Олексій, Анатолій, Ганна, Арсеній, Василь, Георгій, Григорій, Денис, Юхим, Захар, Іван, Гнат, Макар, Микола, Павло, Сергій, Степан, Сусанна, Федір.