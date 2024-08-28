О чем сегодня просят женщины: церковный праздник 28 августа

Какой церковный праздник отмечают сегодня, 28 августа, по новому и старому стилю, что можно и чего нельзя делать сегодня и у кого именины? Ответы на эти вопросы – в материале «Одесской жизни».
Каких святых вспоминает церковь 28 августа
28 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святую Анну Пророчицу, обретение мощей преподобного Иова Почаевского, а также отмечают Собор преподобных отцов Киево-Печерских, что в Дальних пещерах.
Анна Пророчица родилась в I веке до н.э. Она вышла замуж, но в браке прожила всего 7 лет – муж ее умер. Анна поселилась при Иерусалимском храме и вскоре прославилась своей аскетической жизнью: женщина придерживалась строгого поста и днем, и ночью молилась.
Когда ей было 84 года, она стала участницей события Сретение Господне – Дева Мария и праведный Иосиф на 40 день рождения по обычаю принесли Богомладенца в храм. Анна и праведный Симеон, которые имели от Бога пророческий дар, сразу узнали Богородицу и Богомладенца. Анна стала свидетельницей, как Симеон поведал Деве Марии о предназначении ее ребенка и о том, что ее первенец станет Мессией и Спасителем мира. После этого Анна стала славить младенца и рассказывать всем от том, что в мир пришел предсказанный Помазанник Божий.
***
Преподобный Иов, игумен Почаевский и чудотворец в миру носил имя Иван Железо. Родился он в середине ХVI века в Галиции. Когда ему было 10 лет, он пришел в Преображенский Угорницкий монастырь, а в 12 – приянл там монашество. Вскоре удостоился священнического сана и управлял монастырем более 20 лет – в обстановке гонений на православие со стороны католиков и униатов.
В начале ХVII века преподобный ушел на Почаевскую гору и поселился в пещере возле древней Успенской обители. Братия полюбила отшельника и избрала его игуменом. Иов был кроток и ласков, много работал сам. После 1642 года преподобный принял великую схиму с именем Иоанн. Иногда он уходил в затвор на три дня, а то и на неделю.
Скончался преподобный в 1651 году, ему было уже более 100 лет. 28 августа 1659 года мощи Иова были открыты, после того как Иов троекратно являлся киевскому митрополиту Дионисию.
Когда в 1675 году татары осадили Почаевский монастырь, на третий день, во время чтения акафиста, над монастырем явилась Царица Небесная. Татары, пускавшие в нее стрелы, получали их назад и были ранены или убиты ими сами, и бежали. В 1721 году Почаевским монастырем завладели униаты и закрыли доступ к мощам преподобного. Но спустя 20 лет чудеса преподобного заставили их допустить к ним верующих.
В 1831 году, после воссоединения униатов с православной церковью, мощи святого Иова вновь торжественно открыли, а Почаевский монастырь стал лаврой.
По старому церковному календарю сегодня большой праздник – Успение Пресвятой Богородицы.
Народные приметы на 28 августа
По приметам дня можно узнать, какими будут осень и зима, а также погода в ближайшее время:
- день погожий выдался – в ближайшее время заморозков не будет;
- гроза в этот день – осень будет теплой;
- листья на березе пожелтели – к урожаю опят;
- гуси и журавли еще не улетели на юг – к поздней и теплой зиме;
- небо на закате красное – жди ненастья;
- много орехов, а грибов нет – зима будет снежной и суровой.
В народе 28 августа – праздник Анна Скирдница, по обычаю в этот день последние снопы складывают в скирды.
Что сегодня нельзя делать
- Старайтесь не ходить в лес. Наши предки верили, что в этот день очень легко потеряться. Лучше не разговаривать с незнакомыми людьми, они могут навести сглаз на всю семью.
- В этот день по народным приметам не советуют свататься и делать предложение – брак будет неудачным.
- Не стоит давать обещания – скорее всего, их не удастся сдержать.
- На Анну Скирдницу женщинам запрещается работать, время следует посвятить духовному развитию.
Что можно делать сегодня
Святую Анну Пророчицу считают покровительницей девочек и женщин – она помогает вдовам, одиноким женщинам, младенцам. В молитвах к святой обращаются, когда заболел ребенок, нужны помощь и силы, просят утолить печаль, избавить от душевной скорби, бед, напастей.
Иова Почаевского в молитвах просят об исцелении от тяжких болезней, изавления от нашествия и нападения, молятся о всякой нужде.
Торговцы шли в этот день в поле, собирали колосья, оставшиеся после уборки урожая, прятали в тайное место. Верили, что тогда в работе будет благополучие.
28 августа: у кого сегодня именины
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнат, Макар, Николай, Павел, Сергей, Степан, Сусанна, Федор.