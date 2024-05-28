Представники “Одеського Життя” приймають участь у Всесвітньому медіа-конгресі

В столиці Данії Копенгагені з 27 по 29 травня 2024 року проходить Всесвітній медіа-конгрес. В роботі секції “Особливий фокус на Україні” приймають участь і представники “Одеського Життя”.
Організатори конгресу наголосили, що завдяки українцям світова медіа-спільнота може навчитися як працювати разом та будувати партнерські відносини для розробки альтернативних варіантів забезпечення стійкості та життєздатності незалежних ЗМІ в умовах повномасштабної війни.
Так, Оксана Бровко, виконавча директорка Асоціації Незалежних Регіональних Видавців України (АНРВУ) поділиться з колегами зі всього світу досвідом створення програми військового страхування журналістів. Інформаційна агенція ЦЕНТР МЕДІА, частиною якої є “Одеське Життя”, також входить до Асоціації та приймає участь в цій програми.
Ще один проєкт, який представляє АНРВУ колегам зі всього світу – фотовиставка Андрія Дубчака «Ми просто хочемо жити». Андрій і його команда роблять репортажі з лінії фронту і також є членами Асоціації.
“Одеське Життя” на конгресі представляють директор ІА ЦЕНТР МЕДІА Вікторія Кучурка і менеджерка спеціальних проєктів Юлія Котляр.
Стосовно України на конгресі порушують такі теми:
- жінки в новинах;
- військове страхування журналістів;
- освіта та підвищення кваліфікації у медіа-екосистемах;
- транскордонне співробітництво у виробництві новин та розробці відділів новин;
- розвиток бізнес-моделей;
- новинні пустелі;
- безпека та психічний добробут журналістів;
- регіональні мережі для зміцнення українського середовища.
Робота української сессії организована Danske Medier, Украинским медиафондом/Немецким фондом Маршалла США, Politiken и WAN-IFRA Media Freedom.
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