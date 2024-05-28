Представники “Одеського Життя” приймають участь у Всесвітньому медіа-конгресі

Організатори конгресу наголосили, що завдяки українцям світова медіа-спільнота може навчитися як працювати разом та будувати партнерські відносини для розробки альтернативних варіантів забезпечення стійкості та життєздатності незалежних ЗМІ в умовах повномасштабної війни.

Так, Оксана Бровко, виконавча директорка Асоціації Незалежних Регіональних Видавців України (АНРВУ) поділиться з колегами зі всього світу досвідом створення програми військового страхування журналістів. Інформаційна агенція ЦЕНТР МЕДІА, частиною якої є “Одеське Життя”, також входить до Асоціації та приймає участь в цій програми.

Ще один проєкт, який представляє АНРВУ колегам зі всього світу – фотовиставка Андрія Дубчака «Ми просто хочемо жити». Андрій і його команда роблять репортажі з лінії фронту і також є членами Асоціації.

“Одеське Життя” на конгресі представляють директор ІА ЦЕНТР МЕДІА Вікторія Кучурка і менеджерка спеціальних проєктів Юлія Котляр.

Стосовно України на конгресі порушують такі теми:

жінки в новинах;

військове страхування журналістів;

освіта та підвищення кваліфікації у медіа-екосистемах;

транскордонне співробітництво у виробництві новин та розробці відділів новин;

розвиток бізнес-моделей;

новинні пустелі;

безпека та психічний добробут журналістів;

регіональні мережі для зміцнення українського середовища.

Робота української сессії организована Danske Medier, Украинским медиафондом/Немецким фондом Маршалла США, Politiken и WAN-IFRA Media Freedom.

Читайте також: За що ми дякуємо своїм європейським партнерам у День Європи