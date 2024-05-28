Новини Одеси та Одеської області

Представники “Одеського Життя” приймають участь у Всесвітньому медіа-конгресі

Представники “Одеського Життя” приймають участь у Всесвітньому медіа-конгресі

В столиці Данії Копенгагені з 27 по 29 травня 2024 року проходить Всесвітній медіа-конгрес. В роботі секції “Особливий фокус на Україні” приймають участь і представники “Одеського Життя”.

Організатори конгресу наголосили, що завдяки українцям світова медіа-спільнота може навчитися як працювати разом та будувати партнерські відносини для розробки альтернативних варіантів забезпечення стійкості та життєздатності незалежних ЗМІ в умовах повномасштабної війни. 

Так, Оксана Бровко, виконавча директорка Асоціації Незалежних Регіональних Видавців України (АНРВУ) поділиться з колегами зі всього світу досвідом створення програми військового страхування журналістів. Інформаційна агенція ЦЕНТР МЕДІА, частиною якої є “Одеське Життя”, також входить до Асоціації та приймає участь в цій програми.

українська делегація

Українська делегація на Всесвытньому медіа-конгресі в Копенгагені

Ще один проєкт, який представляє АНРВУ колегам зі всього світу – фотовиставка Андрія Дубчака «Ми просто хочемо жити». Андрій і його команда роблять репортажі з лінії фронту і також є членами Асоціації.

виставка
виставка

“Одеське Життя” на конгресі представляють директор ІА ЦЕНТР МЕДІА Вікторія Кучурка і менеджерка спеціальних проєктів Юлія Котляр.

Вікторія і Юлія

“Одеське Життя” на Конгресі представляють директорка Вікторія Кучурка (зліва) та менеджерка спецпроєктів Юлія Котляр.

Стосовно України на конгресі порушують такі теми:

  • жінки в новинах;
  • військове страхування журналістів;
  • освіта та підвищення кваліфікації у медіа-екосистемах;
  • транскордонне співробітництво у виробництві новин та розробці відділів новин;
  • розвиток бізнес-моделей;
  • новинні пустелі;
  • безпека та психічний добробут журналістів;
  • регіональні мережі для зміцнення українського середовища.

Робота української сессії организована Danske Medier, Украинским медиафондом/Немецким фондом Маршалла США, Politiken и WAN-IFRA Media Freedom.

Читайте також: За що ми дякуємо своїм європейським партнерам у День Європи

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk