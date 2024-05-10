Журналісти, які працюють в Одеській області, можуть отримати страховку до 100 тисяч доларів: як подати заявку

Про це повідомили в АНРВУ.

6 травня стартував прийом заявок на страхування у рамках проекту Міжнародного фонду страхування журналістів.

Зазначається, що робота журналістів в умовах війни є надзвичайно цінною і важливою, оскільки голос медіа дає можливість усьому світу почути, що насправді відбувається в Україні. Розуміючи важливість та складність роботи медійників, АНРВУ разом із закордонними партнерами та українськими громадськими організаціями розпочали та успішно реалізували програму страхування українських журналістів.

Протягом 2022-2023 років в Асоціації підтримали 298 заявок та покрили 886 страхових днів.

Для того, щоб журналісти вчасно отримали страховку, наша команда працювала майже 24 години на добу, спілкуючись з кожним і кожним, хто подавав заявку. Ми супроводжували колег з багатьох питань — починаючи із заповнення форми, надання спільних роз’яснень та рекомендацій щодо постійного зв’язку під час робочих відряджень, — розповідає директор Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» Оксана Бровко.

Кожну заявку розглядає Координаційна рада МФСЖ та приймає рішення про страхування або відхилення заявки.

Перші рази оформити заявку допоможуть координатори, а далі ви зможете зробити це самостійно. Якщо ви їздите у відрядження, але ще не користувалися програмою — зробіть це, ми охоче допоможемо, — зазначає Оксана Бровко.

Посилання на оформлення заявки: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmaLP…

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Хто може застрахуватись?

Фіксери, журналісти, відеооператори, редактори, фотографи незалежних українських медіа, які прямують до офіційного відрядження:

у зони бойових дій,

на звільнені території, прикордонні території з Росією та Білоруссю,

прифронтові території та мають засоби захисту.

Подавати заявку можна, вирушаючи у такі області:

Херсонська

Запорізька

Сумська

Миколаївська

Донецька

Луганська

Одеська

Харківська

Дніпропетровська

Прикордонні Київської та Чернігівської.

Пріоритети надаються тим, хто пройшов тренінги з безпеки та курси домедичної допомоги.

На який термін можна застрахуватись?

Застрахуватися можна від 1 до 20 днів на одного журналіста та відеоператора/редактора/фотографа, які є членами одного командуючого відрядження.

Що покриває страхування?

Сума страхового покриття становитиме до 100 тисяч доларів США на відшкодування медичних витрат у разі пошкодження. У разі загибелі журналіста сім’я одержує 100 тисяч доларів США.

У разі загибелі журналіста цю суму отримає його родина.