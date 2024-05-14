Представлена нова версія ChatGPT: нейромережа може бачити та “жартувати”

13 травня 2024 року ОpenAI представив нову модель GPT-4o – голосового помічника з природним та емоційним звучанням та можливостями зору.

Він уміє в реальному часі аналізувати відео/фото, розмовляти голосом, розуміти сарказм та жартувати у відповідь, його навіть можна перебивати.

Наприклад, ІІ може пояснювати, як вирішувати математичне завдання, людина писатиме це на папері і показуватиме на відео/фото ChatGPT, а він підказуватиме, де є помилки.

Під час презентації ведучі написали рівняння та показали його GPT-4o через камеру телефону. Ведучий попросив GPT-4o допомогти їм вирішити його, але не відповідати. Звичайно, GPT-4o провів демонстратора через процедуру вирішення простого рівняння, як це зробив би добрий учитель математики. Крім того, він навіть мав відповідь на типове запитання «Коли я коли-небудь використовую це в реальному житті?».

Серед нових доступних функцій Gpt4-o також завантаження скріншотів та постановка питань на основі них, а ще – запам’ятовування попередніх питань та можливість безпосередньо виходити в інтернет.

Компанія заявляє, що GPT-4o працюватиме так само, як і GPT-4, але набагато швидше. Доступ до нової моделі будуть видавати поступово протягом кількох тижнів.

Мультимодальна модель стане основою нового ChatGPT Voice, більш наближеного до людського голосу з можливістю налаштування емоційних тонів голосу.

Декілька нововведень OpenAI не розкрито, включаючи модель наступного покоління GPT-5, яка може стати основою платної версії, коли вона буде запущена.

Розвиток штучного інтелекту: прогрес чи небезпека

З поширенням штучного інтелекту у світі загострилася дискусія про користь та шкоду прогресу.

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Наприклад, дослідження, проведені групою вчених із Массачусетського технологічного інституту, показують, що сучасні програми штучного інтелекту можуть дурити людей.

Важливо, що це дослідження фокусувалося на специфічних випадках використання штучного інтелекту в ігрових ситуаціях, де метою програми було досягнення перемоги.

Програми штучного інтелекту, засновані на глибокому навчанні, можуть розвиватися та змінювати свою поведінку, що робить їх більш непередбачуваними.

У дослідженні було вивчено програму «Цицерон», розроблену компанією Meta Platforms Inc., яка успішно перемагає людей у грі «Дипломатія» шляхом використання обману.

Виявлення здатності штучного інтелекту до обману викликає побоювання щодо його потенційного використання для шахрайства чи втручання у вибори.

Сьогодні, 14 травня, високопоставлені делегації зі США та Китаю проведуть переговори в Женеві щодо запобігання ризикам та загрозам передових систем штучного інтелекту, а також щодо покращення безпеки в цій сфері. Про це повідомила речник Ради нацбезпеки США Едрієн Ватсон.

“Сполучені Штати та КНР обміняються думками про те, як уряди двох країн розуміють та намагаються усунути ризики передових систем ІІ”, – зазначила представник американської адміністрації.

Раніше “Одеське життя” розповідала, як використовує штучний інтелект України у війні з росією.