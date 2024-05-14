13 мая 2024 года ОpenAI представил новую модель GPT-4o — голосового помощника с естественным и эмоциональным звучанием и возможностями зрения.

Он умеет в реальном времени анализировать видео/фото, разговаривать голосом, понимать сарказм и шутить в ответ, его даже можно перебивать.

К примеру, ИИ может объяснять, как решать математическую задачу, человек будет писать это на бумаге и показывать на видео/фото ChatGPT, а он будет подсказывать, где есть ошибки.

Во время презентации ведущие написали уравнение и показали его GPT-4o через камеру телефона. Ведущий попросил GPT-4o помочь им решить его, но не выдавать ответ. Конечно, GPT-4o провел демонстратора через процедуру решения простого уравнения, как это сделал бы хороший учитель математики. Кроме того, у него даже был ответ на типичный вопрос «Когда я когда-нибудь использую это в реальной жизни?».

Среди новых доступных функций Gpt4-o также загрузка скриншотов и постановка вопросов на основе них, а еще — запоминание предыдущих вопросов и возможность непосредственно выходить в интернет.

Компания заявляет, что GPT-4o будет работать так же, как и GPT-4, но гораздо быстрее. Доступ к новой модели будут выдавать постепенно в течение нескольких недель.

Мультимодальная модель станет основой для нового ChatGPT Voice, более приближенного к человеческому голосу с возможностью настройки эмоциональных тонов голоса.

Несколько нововведений OpenAI не раскрыты, включая модель следующего поколения GPT-5, которая может стать основой платной версии, когда она будет запущена.

Развитие искусственного интеллекта: прогресс или опасность

С распространением искусственного интеллекта в мире обострилась дискуссия о пользе и вреде прогресса.

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Например, исследования, проведенные группой ученых из Массачусетского технологического института, показывают, что современные программы искусственного интеллекта могут обманывать людей.

Важно отметить, что это исследование фокусировалось на специфических случаях использования искусственного интеллекта в игровых ситуациях, где целью программы было достижение победы.

Программы искусственного интеллекта, основанные на глубоком обучении, могут развиваться и изменять свое поведение, что делает их более непредсказуемыми.

В исследовании была изучена программа «Цицерон», разработанная компанией Meta Platforms Inc., которая успешно побеждает людей в игре «Дипломатия» путем использования обмана.

Обнаружение способности искусственного интеллекта к обману вызывает опасения в отношении его потенциального использования для мошенничества или вмешательства в выборы.

Сегодня, 14 мая, высокопоставленные делегации из США и Китая проведут переговоры в Женеве по предотвращению рисков и угроз передовых систем искусственного интеллекта, а также по улучшению безопасности в этой сфере. Об этом сообщила спикер Совета нацбезопасности США Эдриен Ватсон.

«Соединенные Штаты и КНР обменяются мнениями о том, как правительства двух стран понимают и пытаются устранить риски передовых систем ИИ», — отметила представитель американской администрации.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как использует искусственный интеллект Украина в войне с россией.