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Тисячі одеситів проведуть вівторок, 14 травня, без світла (адреси)

Тисячі одеситів проведуть вівторок, 14 травня, без світла (адреси)

У вівторок, 14 травня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без електроенергії. Енергетики повідомляють адреси та тривалість відключень.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Авіаційна, 1, 1/корп.5,
  • Багрицького, 50-75а,
  • Бреуса,
  • Весіння,
  • Герцена, 2, 4а, 5, 9,
  • Глиняна,
  • Єфимова,
  • Люстдорфська дорога, 2б, 4б, 4в,
  • М. Малиновського,
  • М. Бабаджаняна,
  • Нова, Мармурова (Софії Перовської),
  • Пішеніна, Поїздна, 5, 5а, 6,
  • Мальовнича (Скворцова),
  • Складська,
  • Тимошенка,
  • Буковецького (Фігнер Віри),
  • Гранітна (Чернишевського),
  • Шота Руставелі,
  • пров. Герцена,
  • пров. Косовський, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8,
  • пров. Парашутний, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б,
  • пров. Рекордний, 1, 3-5, 7.

Південний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Авдєєва-Чорноморського,
  • Абрикосова, Аравійська алея, 1/корп.3, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26
    Бригадна,
  • Давида Бурлюка  (Гаршина),
  • Гвардійська,
  • Геллера Юхима,
  • Дубовий Гай,
  • Жаботинського,
  • Валерія Самофалова (Каманіна),
  • Кільцева,  Кришталева,
  • Леваневського, 2,
  • Лігінська (Макаренка),
  • Недєліна,
  • Леся Курбаса (Петрашевського),
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
  • Балтиморська (Посмітного) , 9/діл.3, 9/корп.2, 17, 17а,
  • Рівності, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • Фонтанська дорога,
  • Чубаївська,
  • Штурвальна,
  • пров. 1-й Кришталевий,
  • пров. 1-й Рівності,
  • пров. 2-й Амурський,
  • пров. 3-й Проектований,
  • пров. Абрикосовий,
  • пров. Аркадіївський,
  • Соні Делоне провулок (пров. Гаршина), 3/корп.9,
  • Кортацці провулок (пров. Каманіна), 7,
  • пров. Колективний,  пров. Костеловської,
  • пров. Літній, пров. Мореплавний, 22/22а,
  • пров. Морехідний 6, 10, 15а,
  • пров. Морський,
  • пров. Університетський,
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1-3.

Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • 2-а, 3-я, 7-а, Пересипська,
  • Андріївського, 8, 16,
  • Балтська дорога, 28,
  • Вапняна,
  • Вапняне селище,
  • Вікандера і Ларсена (8 Березня),
  • Жевахова,  Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Каришковського,
  • Нікітіна,
  • Локомотивна,
  • Ринкова, 7,
  • Стельмаха, 46-49,
    пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський,
  • пров. 3-й, 4-й, 5-й,6-й,8-й,
  • Балтський, Савранський провулок (пров. Більшовицький), 3-8,10,
  • пров. Матеріальний 1А, 5, 8, 9, 11, 11б, 12,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Вапняний,
  • пров. Східчастий, пров. 3-й,  4-й,
  • Східчастий,
  • пров. Ширяєвський,
  • узвіз Слобідський , 18, 19, 30.

 

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