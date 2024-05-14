Тисячі одеситів проведуть вівторок, 14 травня, без світла (адреси)

У вівторок, 14 травня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без електроенергії. Енергетики повідомляють адреси та тривалість відключень.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Авіаційна, 1, 1/корп.5,
- Багрицького, 50-75а,
- Бреуса,
- Весіння,
- Герцена, 2, 4а, 5, 9,
- Глиняна,
- Єфимова,
- Люстдорфська дорога, 2б, 4б, 4в,
- М. Малиновського,
- М. Бабаджаняна,
- Нова, Мармурова (Софії Перовської),
- Пішеніна, Поїздна, 5, 5а, 6,
- Мальовнича (Скворцова),
- Складська,
- Тимошенка,
- Буковецького (Фігнер Віри),
- Гранітна (Чернишевського),
- Шота Руставелі,
- пров. Герцена,
- пров. Косовський, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8,
- пров. Парашутний, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б,
- пров. Рекордний, 1, 3-5, 7.
Південний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Авдєєва-Чорноморського,
- Абрикосова, Аравійська алея, 1/корп.3, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26
Бригадна,
- Давида Бурлюка (Гаршина),
- Гвардійська,
- Геллера Юхима,
- Дубовий Гай,
- Жаботинського,
- Валерія Самофалова (Каманіна),
- Кільцева, Кришталева,
- Леваневського, 2,
- Лігінська (Макаренка),
- Недєліна,
- Леся Курбаса (Петрашевського),
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
- Балтиморська (Посмітного) , 9/діл.3, 9/корп.2, 17, 17а,
- Рівності, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- Фонтанська дорога,
- Чубаївська,
- Штурвальна,
- пров. 1-й Кришталевий,
- пров. 1-й Рівності,
- пров. 2-й Амурський,
- пров. 3-й Проектований,
- пров. Абрикосовий,
- пров. Аркадіївський,
- Соні Делоне провулок (пров. Гаршина), 3/корп.9,
- Кортацці провулок (пров. Каманіна), 7,
- пров. Колективний, пров. Костеловської,
- пров. Літній, пров. Мореплавний, 22/22а,
- пров. Морехідний 6, 10, 15а,
- пров. Морський,
- пров. Університетський,
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1-3.
Північний РЕМ
Роботи до 19:00:
- 2-а, 3-я, 7-а, Пересипська,
- Андріївського, 8, 16,
- Балтська дорога, 28,
- Вапняна,
- Вапняне селище,
- Вікандера і Ларсена (8 Березня),
- Жевахова, Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Каришковського,
- Нікітіна,
- Локомотивна,
- Ринкова, 7,
- Стельмаха, 46-49,
пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський,
- пров. 3-й, 4-й, 5-й,6-й,8-й,
- Балтський, Савранський провулок (пров. Більшовицький), 3-8,10,
- пров. Матеріальний 1А, 5, 8, 9, 11, 11б, 12,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Вапняний,
- пров. Східчастий, пров. 3-й, 4-й,
- Східчастий,
- пров. Ширяєвський,
- узвіз Слобідський , 18, 19, 30.