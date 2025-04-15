І незабаром жителі мікрорайону Таїрова почули вибухи: як стало відомо, «шахеди» вже над Чорноморськом, по них ведеться бойова робота.

Також є загроза для мешканців Овідіополя.

Одеситам теж не радимо розслаблятися, адже це може бути не єдина атака цього вечора.

Наразі вибухи стихли. Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що триває дорозвідка.

«По морю на зараз мінус», – повідомляє «Миколаївський Ванєк».

Раніше «Одеське життя» розповідало про нову тактику обстрілів Одеси, яку останнім часом почали застосовувати росіяни.

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